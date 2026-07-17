Popularidad de líderes políticos: baja la simpatía hacia dirigentes del Frente Amplio y se mantiene entre los de la coalición, según encuesta

Menos de un año y medio después de haber asumido, el presidente Yamandú Orsi atraviesa un momento complejo con una caída sostenida de la evaluación de su gestión y bajas en su popularidad hasta llegar a guarismos negativos que han llevado al mandatario a reconocer la existencia de “luces anaranjadas”.

El clima de descontento, han expresado los politólogos, se asienta en las polémicas que han protagonizado Orsi y su equipo en el último tiempo y en la dificultad que ha tenido el gobierno para visibilizar los cambios que ha ejecutado o puesto en marcha.

“No logra tomar el centro del ring” , suelen repetir los analistas como síntesis de lo que ocurre, ya que cada vez que el oficialismo intenta instalar un tema en la agenda aparece otro negativo que se lleva los flashes.

Manini Ríos dijo que Cabildo Abierto pedirá una reunión a Orsi para plantear cambios a la Rendición de Cuentas, entre ellos el aumento de las asignaciones

Con esta dinámica como telón de fondo, este miércoles la consultora Equipos dio a conocer su último trabajo –realizado entre el 23 de junio y el 8 de julio–, el cual señala que un 26% de la población aprueba la gestión mientras que un 53% la desaprueba , lo que arroja un saldo neto de -27 dado que un 20% se mantiene neutro y un 1% no sabe o no contesta.

El director de Equipos, Ignacio Zuasnabar, señaló que la aprobación de Orsi se había mantenido estable pero su desaprobación había registrado un “incremento adicional”, lo que llevaba a disminuir el saldo.

Zuasnabar agregó que desde el retorno de la democracia lo habitual ha sido que los mandatarios lleguen a su segundo año de gobierno con saldos negativos con excepción de tres presidentes de este siglo: Tabaré Vázquez en 2006, José Mujica en 2011, y Luis Lacalle Pou en 2021.

“El saldo neto actual de Orsi es negativo, inferior incluso al que tenían Batlle en 2001 y Vázquez en 2016, aunque similar al de Sanguinetti en 1996, y mejor que el que tenía Lacalle Herrera en 1991”, expresó.

La simpatía de los líderes

Unos días antes, la consultora Cifra había dado a conocer que la aprobación de la gestión del presidente había seguido descendiendo hasta llegar a un saldo de -40. Un 65% respondió que la desaprobaba, mientras que solo 20% señaló que aprobaba y 15% no opinó.

En octubre del año pasado, hace ocho meses, los números de esta consultora estaban equilibrados: 40% aprobaba, 40% desaprobaba y 20% no opinaba. En las encuestas anteriores, el presidente registraba saldo positivo mientras que en las siguientes ya pasó a negativo.

Cifra divulgó, a su vez, que Yamandú Orsi también venía perdiendo “popularidad”.

Un 34% dijo que sentía simpatía con el presidente, pero más de la mitad (52%) expresó antipatía por lo que el saldo pasó a ser negativo (-18). El número invirtió los registros que tenía en febrero (+15), lo que llevó a la directora Mariana Pomiés a hablar públicamente de que estaba perdiendo “capital personal”.

“Quizás porque esta medición se realizó durante los días de las denuncias sobre la compra de la camioneta, se observa un aumento de 16 puntos de la antipatía hacia el presidente, de 36% en febrero a 52% en junio. El aumento en la antipatía es apenas menor que el aumento en la desaprobación, aunque aún son más los que simpatizan con Orsi que los que aprueban su gestión”, evaluó Pomiés al presentar la encuesta en Telemundo.

Pero la consultora no midió únicamente la popularidad del presidente, sino que –como es habitual– también realizó consultas idénticas acerca de otras figuras políticas.

Y los resultados, a los que accedió El Observador a través de fuentes políticas, muestran que solo dos dirigentes –ambos de la oposición– tienen saldo positivo.

Se trata del expresidente Luis Lacalle Pou (+21) y el senador colorado Pedro Bordaberry (2). A su vez, el senador colorado Andrés Ojeda tiene -5, la vicepresidenta Carolina Cosse registra -36 y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez alcanza -40.

Los números muestran una relativa estabilidad (por los márgenes de error) en los saldos de los tres políticos de la oposición y caídas importantes en los del oficialismo. En marzo de 2025, al comenzar el gobierno, Lacalle Pou tenía +26, Bordaberry +4, Ojeda -10, Cosse -10 y Sánchez -20. Orsi, en ese entonces, era el más popular con +41.

Al hacer zoom en los datos se observan diferencias en la popularidad de los líderes entre sus votantes.

En los votantes frenteamplistas, Orsi tiene 60% de simpatía y 29% de antipatía; Cosse 56% y 32%; Mario Bergara 44% y 32%, y Sánchez 31% y 37%. El secretario de la Presidencia es el único con menor simpatía que antipatía entre los seguidores de la izquierda. En su caso, un 13% contestó ni/ni y 19% no opinó.

En la vereda de enfrente, un 87% de los votantes de la coalición expresaron simpatía por Lacalle Pou y solo 1% transmitió antipatía. Bordaberry obtuvo 73% y 21% y Ojeda 66% y 16%.