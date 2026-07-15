Nueva encuesta de Equipos: Yamandú Orsi registra 53% de desaprobación y 26% de aprobación

La consultora Equipos presentó este miércoles una nueva encuesta sobre la evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi , cuya desaprobación creció entre abril y junio.

Según los datos de este sondeo, presentados en Subrayado, para junio Orsi registró una desaprobación de 53% , una aprobación de 26% y juicios intermedios de 20% (ni aprueban ni desaprueban). Otro 1% no respondió o no supo qué responder. El saldo en junio, entonces, fue de -27 (en abril era -21).

En abril, la última medición de la empresa, Orsi tenía 48% de desaprobación, 27% de aprobación y 23% de juicios intermedios . El panorama se completaba con 2% que no respondió o no supo qué responder.

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La medición de junio de Equipos abarca la polémica relacionada a la compra de la camioneta Hyundai Santa Fe por parte de Orsi, un episodio que llevó al mandatario a pedir disculpas públicas y a donar el vehículo a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Para Equipos la medición de junio muestra estabilidad en la aprobación del presidente, pero un "incremento adicional" en la desaprobación. "En abril, por primera vez en el período de gobierno, los juicios de los uruguayos asumieron una estructura de balance claramente negativo (en febrero era una estructura negativa, con balance negativo moderado). En junio se confirma la situación de abril e incluso se agudiza levemente (saldo neto pasa de -21 a -27)", sostiene el análisis de la consultora.

A diferencia de mediciones anteriores, que ya mostraban un deterioro en la aprobación, Equipos señala que entre abril y junio los juicios negativos hacia la gestión de Orsi crecieron por los votantes de la oposición.

"A diferencia de la medición anterior, cuando el incremento de la desaprobación presidencial se explicaba principalmente por un cambio entre los propios votantes frenteamplistas, en junio ocurre lo contrario. El juicio entre los frenteamplistas se estabiliza (incluso mostrando una leve mejora, aunque dentro del margen de error), mientras que entre los votantes de oposición la desaprobación vuelve a aumentar, alcanzando ya registros superiores al 80%", señala el informe de la empresa.

Entre los votantes del Frente Amplio, la desaprobación de Orsi en junio fue 29%, la aprobación 48% y los juicios intermedios 23%.

Respecto a la comparación histórica con otros presidentes en esta misma altura del período, Orsi es el que registra la desaprobación más alta desde Luis Lacalle Herrera (1990-1995), en junio de 1991. En ese entonces, Lacalle Herrera tenía 55% de desaprobación. Sin embargo, sus niveles de aprobación eran menores a los que registra hoy Orsi (17% vs 26%).

"El saldo neto actual de Orsi es negativo, inferior incluso al que tenían Batlle en 2001 y Vázquez en 2016, aunque similar al de Sanguinetti en 1996, y mejor que el que tenía Lacalle Herrera en 1991", señala la empresa.

Los únicos dos que llegaron al segundo año de gobierno con saldos positivos fueron Tabaré Vázquez en su primer período (2005-2010), José Mujica (2010-2015) y Luis Lacalle Pou (2015-2020).

La encuesta se realizó entre el 23 de junio y el 8 de julio de forma presencial a un total de 705 personas. El margen de error máximo esperado es de +/- 3,7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.