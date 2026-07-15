Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 16 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este jueves 16 de julio una jornada inestable en todo el territorio nacional , con cielo mayormente cubierto, lluvias, tormentas y fuertes vientos , aunque con mejoras temporarias hacia el cierre del día en varias zonas.

Las temperaturas oscilarán entre 11 °C y 23 °C , mientras que las rachas de viento podrán alcanzar los 60 km/h en algunos sectores del país.

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En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 13 °C y una máxima de 19 °C .

Durante la mañana el cielo estará cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. En la tarde y la noche continuará el tiempo nuboso y cubierto, con lluvias y tormentas, aunque se prevén mejoras temporarias.

El viento soplará del noreste y norte entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Este

La región este tendrá temperaturas entre 11 °C y 20 °C.

La mañana comenzará con cielo cubierto, desmejorando con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche persistirán las lluvias y tormentas, con mejoras temporarias y la formación de nieblas y neblinas.

Los vientos del sector norte alcanzarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y ráfagas más intensas asociadas a las tormentas.

Oeste

En el oeste del país se prevé una mínima de 12 °C y una máxima de 21 °C.

La jornada estará dominada por cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas tanto en la mañana como en la tarde y noche. También se esperan neblinas y bancos de niebla durante las primeras horas del día y mejoras temporarias hacia la noche.

El viento del norte y noreste soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y ráfagas fuertes durante las tormentas.

Norte

El norte registrará las temperaturas más elevadas del país, con una mínima de 13 °C y una máxima de 23 °C.

Durante toda la jornada se pronostican precipitaciones y tormentas, con cielo cubierto y presencia de neblinas y bancos de niebla en la mañana.

Los vientos del noreste y norte alcanzarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h durante la mañana y de hasta 50 km/h en la segunda mitad del día, además de ráfagas fuertes asociadas a las tormentas.

Inumet mantiene un aviso especial por tormentas fuertes y lluvias abundantes

La jornada de este jueves estará enmarcada en el aviso especial emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que advirtió sobre cinco días consecutivos de inestabilidad atmosférica, con lluvias y tormentas que en algunos casos podrán ser fuertes o severas.

Según el director de Pronósticos de Inumet, Néstor Santayana, el episodio se extenderá desde la madrugada de este jueves 16 hasta la tarde del lunes 20 de julio y estará dividido en dos etapas.

Entre jueves y viernes, un frente cálido ingresará por el litoral oeste y avanzará hacia el resto del país, favoreciendo la ocurrencia de tormentas fuertes, puntualmente severas, y precipitaciones abundantes, especialmente en la franja centro-oeste y norte.

Para esos dos días, Inumet prevé acumulados de entre 40 y 80 milímetros en la franja centro-este y norte, aunque en algunos puntos podrían registrarse valores superiores.

El fin de semana las lluvias más intensas se concentrarán en el norte

Entre el sábado y el lunes, un frente semiestacionario permanecerá oscilando entre el sur de Brasil y el norte de Uruguay, lo que favorecerá la formación de tormentas consecutivas, algunas de ellas fuertes o severas.

En ese período, Meteorología espera acumulados de entre 60 y 100 milímetros en la franja central del país y de 80 a 120 milímetros en el norte, con registros puntualmente superiores.

Granizo, intensa actividad eléctrica y hasta 200 milímetros de lluvia

Inumet recordó que las tormentas fuertes o severas pueden estar acompañadas por rachas intensas de viento, lluvias copiosas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

Además, uno de los puntos de mayor atención está en la cuenca del río Cuareim, donde los modelos proyectan acumulados de entre 100 y 200 milímetros durante todo el episodio.

Pese a la magnitud del evento, Santayana aclaró que por el momento no se prevé un escenario que haga necesarias evacuaciones, aunque la situación será monitoreada de forma permanente y las proyecciones se actualizarán cada seis horas.