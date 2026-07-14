Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 15 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este miércoles 15 de julio una jornada con temperaturas templadas para la época , cielo mayormente nuboso y un incremento del viento del sector norte, mientras el país comienza a sentir los efectos previos al episodio de inestabilidad que se instalará desde el jueves.

En Montevideo y el área metropolitana , la temperatura oscilará entre 8 °C y 18 °C . La mañana se presentará nubosa, con períodos de algo nuboso , mientras que hacia la tarde y la noche el cielo evolucionará de nuboso a cubierto . El viento soplará del norte entre 10 y 30 km/h , con rachas de hasta 40 km/h , rotando al noreste entre 20 y 40 km/h durante la segunda mitad de la jornada.

En el este , Inumet pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 20 °C . Durante la mañana habrá cielo nuboso , con neblinas y bancos de niebla , mientras que por la tarde y la noche permanecerá nuboso y cubierto . Los vientos del norte y noreste alcanzarán entre 20 y 40 km/h , con rachas de hasta 50 km/h .

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En el oeste , también se esperan 6 °C de mínima y 20 °C de máxima . La mañana será nubosa, con períodos de algo nuboso y neblinas , mientras que hacia la noche el tiempo desmejorará , con cielo cubierto. El viento aumentará desde el norte y noreste, con rachas de hasta 50 km/h .

Foto: Leonardo Carreño

La región norte será la más cálida del país, con 8 °C de mínima y 21 °C de máxima. El cielo permanecerá nuboso durante toda la jornada y hacia la noche comenzará a desmejorar, en línea con el avance del sistema frontal previsto por Inumet. Los vientos del noreste soplarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

El miércoles servirá como transición hacia un período de lluvias y tormentas que, según el organismo, afectará al país desde la madrugada del jueves y se extenderá durante varios días.

Aviso especial por lluvias y tormentas fuertes

El tiempo estable previsto para este miércoles será apenas una transición. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por un episodio de inestabilidad que se extenderá desde la madrugada del jueves 16 hasta la tarde del lunes 20, con lluvias abundantes y tormentas fuertes, puntualmente severas, en buena parte del país.

Según informó el organismo, entre el jueves y el viernes un frente cálido ingresará por el litoral oeste y avanzará hacia el resto del territorio nacional, favoreciendo precipitaciones y tormentas. Los mayores acumulados de lluvia se esperan en la franja centro-este y norte, donde podrían registrarse entre 40 y 80 milímetros, aunque de forma puntual podrían superarse esos valores.

Durante el sábado, domingo y lunes, un frente semiestacionario permanecerá sobre el norte del país y el sur de Brasil, generando lluvias persistentes y tormentas reiteradas. Para ese período, Inumet prevé acumulados de entre 60 y 100 milímetros en la franja central y de 80 a 120 milímetros en el norte, con registros localmente superiores.

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El director de Pronósticos de Inumet, Néstor Santayana, advirtió que las tormentas podrán estar acompañadas por rachas de viento muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Además, señaló que la cuenca del río Cuareim es una de las zonas bajo mayor vigilancia, ya que los modelos meteorológicos proyectan acumulados de entre 100 y 200 milímetros durante todo el episodio.

"Estamos hablando del doble de la media mensual. Es decir, 200 milímetros equivalen aproximadamente a la lluvia de dos meses concentrada en tres días", explicó.

Santayana aclaró que, por el momento, las proyecciones no indican un escenario que haga prever evacuaciones, aunque Inumet actualizará la información cada seis horas junto a la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), a medida que ingresen nuevos datos a los modelos de predicción.