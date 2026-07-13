Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 13 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes 13 de julio una jornada con ambiente frío en todo el país, marcada por abundante nubosidad, presencia de nieblas y neblinas durante la mañana y algunas precipitaciones escasas en el sur y este. Las temperaturas máximas oscilarán entre 14 °C y 16 °C, mientras que en el oeste se registrará la mínima más baja, con -1 °C y probables heladas.
Montevideo y área metropolitana
En la capital y alrededores, el lunes comenzará con cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, precipitaciones escasas y formación de nieblas y neblinas.
La temperatura irá de 7 °C de mínima a 14 °C de máxima. Los vientos soplarán del sector sur al este entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma relativa. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h.
Este
El este del país tendrá una mañana nubosa a cubierta, con precipitaciones escasas, además de nieblas y neblinas.
Se esperan temperaturas entre 6 °C y 14 °C. Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste entre 10 y 30 km/h, con períodos de intensidad variable.
Oeste
En el oeste, la jornada comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, con algunos períodos de cielo claro. Inumet prevé heladas, además de nieblas y neblinas durante las primeras horas.
Las temperaturas oscilarán entre -1 °C y 15 °C, la mínima más baja del país. Por la tarde y la noche aumentará la nubosidad. El viento rotará al noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Norte
El norte también tendrá una mañana fría, con cielo algo nuboso y nuboso, algunos períodos de cielo claro y probables heladas, acompañadas por nieblas y neblinas.
La temperatura mínima será de 1 °C y la máxima alcanzará los 16 °C. Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad parcial, con vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h.