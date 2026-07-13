Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 13 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este lunes 13 de julio una jornada con ambiente frío en todo el país, marcada por abundante nubosidad, presencia de nieblas y neblinas durante la mañana y algunas precipitaciones escasas en el sur y este. Las temperaturas máximas oscilarán entre 14 °C y 16 °C , mientras que en el oeste se registrará la mínima más baja, con -1 °C y probables heladas.

En la capital y alrededores, el lunes comenzará con cielo nuboso y cubierto , con períodos de algo nuboso, precipitaciones escasas y formación de nieblas y neblinas .

La temperatura irá de 7 °C de mínima a 14 °C de máxima . Los vientos soplarán del sector sur al este entre 10 y 20 km/h , con períodos de calma relativa. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h .

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El este del país tendrá una mañana nubosa a cubierta , con precipitaciones escasas , además de nieblas y neblinas.

Se esperan temperaturas entre 6 °C y 14 °C. Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del noreste entre 10 y 30 km/h, con períodos de intensidad variable.

Oeste

En el oeste, la jornada comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, con algunos períodos de cielo claro. Inumet prevé heladas, además de nieblas y neblinas durante las primeras horas.

Las temperaturas oscilarán entre -1 °C y 15 °C, la mínima más baja del país. Por la tarde y la noche aumentará la nubosidad. El viento rotará al noreste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Norte

El norte también tendrá una mañana fría, con cielo algo nuboso y nuboso, algunos períodos de cielo claro y probables heladas, acompañadas por nieblas y neblinas.

La temperatura mínima será de 1 °C y la máxima alcanzará los 16 °C. Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad parcial, con vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h.