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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 12 de julio

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura oscilará entre 7 °C y 12 °C, según Inumet

12 de julio de 2026 8:43 hs
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Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 12 de julio una jornada con cielo nuboso y cubierto en la mayor parte del territorio, precipitaciones escasas y aisladas durante la mañana y presencia de neblinas y bancos de niebla en varias zonas del país.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 7 °C y 12 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas y presencia de neblinas. El viento soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

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Hacia la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas que irán mejorando. El viento se ubicará entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Este

El este del país registrará temperaturas entre 7 °C y 13 °C.

La mañana comenzará con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones escasas y aisladas y neblinas. El viento tendrá una intensidad de 20 a 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.

En la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, neblinas y bancos de niebla. El viento oscilará entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Oeste

Para el oeste, Inumet prevé una mínima de 2 °C y una máxima de 14 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas que irán mejorando, y presencia de neblinas. El viento tendrá una intensidad de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Hacia la tarde y la noche el cielo pasará a estar algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, y persistirán las neblinas y bancos de niebla. El viento se ubicará entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte del país se esperan temperaturas entre 5 °C y 14 °C.

Durante la mañana habrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas y neblinas y bancos de niebla. El viento soplará entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y la noche el cielo estará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, con precipitaciones escasas y aisladas que irán mejorando y persistencia de neblinas. El viento tendrá una intensidad de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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