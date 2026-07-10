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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 10 de julio

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura oscilará entre los 9°C y los 12°C, según Inumet

10 de julio de 2026 7:19 hs
20250408 Lluvia, frio, paraguas, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 10 de julio una jornada con abundante nubosidad en todo el país, presencia de nieblas y neblinas durante la mañana y probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas en varias regiones hacia la tarde y la noche.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre los 9°C y los 12°C. La mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, mientras que por la tarde y la noche continuarán los cielos cubiertos y se esperan precipitaciones escasas y aisladas. El viento soplará del sureste entre 10 y 30 km/h, rotando al noreste hacia el final de la jornada, con rachas de hasta 50 km/h.

En el este del país, las temperaturas irán de 5°C a 14°C. La mañana estará marcada por cielos nubosos y cubiertos, con nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche se prevén lluvias aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sur y sureste entre 10 y 20 km/h, rotando al este con intensidades de entre 10 y 30 km/h.

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Para el oeste, Inumet prevé una mínima de 7°C y una máxima de 14°C. Durante la mañana habrá cielos nubosos y cubiertos, con presencia de neblinas, mientras que en la segunda mitad del día aumentará la probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas. El viento será del sureste, luego del este, con velocidades de 10 a 30 km/h.

En el norte del país, donde se registrará la temperatura más alta de la jornada, con una máxima de 18°C y una mínima de 7°C, la nubosidad irá en aumento desde la mañana. Inumet indica una baja probabilidad de precipitaciones, junto con nieblas y neblinas durante las primeras horas del día. Por la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso y cubierto, con baja chance de lluvias. Los vientos serán del este, con períodos de calma durante la mañana, y del sureste y este en la segunda mitad del día, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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