Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 10 de julio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 10 de julio una jornada con abundante nubosidad en todo el país, presencia de nieblas y neblinas durante la mañana y probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas en varias regiones hacia la tarde y la noche.
En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre los 9°C y los 12°C. La mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla, mientras que por la tarde y la noche continuarán los cielos cubiertos y se esperan precipitaciones escasas y aisladas. El viento soplará del sureste entre 10 y 30 km/h, rotando al noreste hacia el final de la jornada, con rachas de hasta 50 km/h.
En el este del país, las temperaturas irán de 5°C a 14°C. La mañana estará marcada por cielos nubosos y cubiertos, con nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche se prevén lluvias aisladas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sur y sureste entre 10 y 20 km/h, rotando al este con intensidades de entre 10 y 30 km/h.
Para el oeste, Inumet prevé una mínima de 7°C y una máxima de 14°C. Durante la mañana habrá cielos nubosos y cubiertos, con presencia de neblinas, mientras que en la segunda mitad del día aumentará la probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas. El viento será del sureste, luego del este, con velocidades de 10 a 30 km/h.
En el norte del país, donde se registrará la temperatura más alta de la jornada, con una máxima de 18°C y una mínima de 7°C, la nubosidad irá en aumento desde la mañana. Inumet indica una baja probabilidad de precipitaciones, junto con nieblas y neblinas durante las primeras horas del día. Por la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso y cubierto, con baja chance de lluvias. Los vientos serán del este, con períodos de calma durante la mañana, y del sureste y este en la segunda mitad del día, entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.