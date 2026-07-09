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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 9 de julio

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura oscilará entre 9 °C y 15 °C, según Inumet

9 de julio de 2026 7:21 hs
20250411 Vista de Montevideo desde la rambla de Punta Gorda, nublado, estado del tiempo, pronostico
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este jueves 9 de julio una jornada con abundante nubosidad en buena parte del territorio, temperaturas máximas que llegarán a los 21 °C en el norte y presencia de neblinas y bancos de niebla en varias regiones durante la mañana y la noche.

En el norte del país, además, existe una baja probabilidad de precipitaciones hacia el final de la jornada.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre 9 °C y 15 °C.

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Durante la mañana el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto, mientras que en la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones.

El viento soplará del noroeste y oeste entre 10 y 30 km/h, rotando luego del noroeste al sureste con igual intensidad.

Este

El este del país registrará temperaturas entre 2 °C y 17 °C.

La mañana comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto, acompañados por neblinas, bancos de niebla y heladas agrometeorológicas.

En la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla. El viento rotará del noroeste al sur entre 10 y 20 km/h.

Oeste

Para el oeste, Inumet prevé una mínima de 9 °C y una máxima de 18 °C.

La mañana estará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto y presencia de neblinas y bancos de niebla.

Hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá nuboso y cubierto. El viento será del noroeste y oeste entre 10 y 30 km/h, rotando luego al sureste, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Norte

En el norte del país se espera la jornada más templada, con temperaturas entre 5 °C y 21 °C.

Durante la mañana habrá cielo algo nuboso y nuboso, con neblinas.

Por la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto, baja probabilidad de precipitaciones y persistencia de neblinas.

El viento soplará del sector norte entre 10 y 30 km/h y luego rotará del noroeste al sur, con intensidades de 10 a 20 km/h y períodos de vientos variables de entre 0 y 10 km/h.

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