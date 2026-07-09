OSE abrió un llamado laboral con sueldo de $ 160 mil por 36 horas semanales: mirá requisitos y cómo postularse

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) abrió un llamado laboral para contratar a un abogado que brindará asesoramiento jurídico a la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo (GPFE).

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El cargo contempla una remuneración mensual de $ 160 mil nominales más IVA , una carga horaria de 36 horas semanales y trabajo presencial en la sede central del organismo, en Montevideo.

Según las bases de la convocatoria , el profesional deberá brindar asesoramiento legal en la ejecución de proyectos financiados con recursos internacionales, asegurando el cumplimiento de la normativa uruguaya y de los requisitos establecidos por los organismos de crédito.

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Entre las principales funciones del cargo se encuentran:

Asesorar jurídicamente en procedimientos de expropiaciones, imposición de servidumbres, toma urgente de posesión, oblación y consignación.

Participar en audiencias judiciales, diligencias de intimación y actuaciones administrativas de OSE.

Elaborar y revisar manuales operativos, planes de adquisiciones y matrices de cumplimiento de los programas.

Redactar informes jurídicos sobre adquisiciones y contrataciones de acuerdo con la normativa nacional y la de los organismos internacionales.

Preparar respuestas a recursos administrativos, consultas y observaciones de los órganos de control.

El organismo aclara que, por las características del puesto, el profesional deberá realizar viajes frecuentes al interior del país, incluso con pernocte, para acompañar proyectos de infraestructura de saneamiento.

Requisitos para postularse

Como requisitos excluyentes, los postulantes deberán:

Contar con título de Doctor en Derecho, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales o Abogado , expedido por la Universidad de la República o por una universidad privada habilitada.

, expedido por la Universidad de la República o por una universidad privada habilitada. Acreditar al menos un año de experiencia profesional en programas vinculados con organismos internacionales.

en programas vinculados con organismos internacionales. Tener disponibilidad para desempeñarse en Montevideo y viajar semanalmente al interior del país.

Además, OSE valorará especialmente contar con:

Posgrados o maestrías vinculadas al objeto de la consultoría.

Formación en compras públicas, derecho administrativo y derecho comercial.

Manejo de herramientas informáticas de oficina.

Experiencia en asesoramiento jurídico a empresas públicas o unidades ejecutoras en procesos de negociación de préstamos internacionales.

Cómo postularse

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el miércoles 22 de julio de 2026.

La postulación deberá realizarse mediante el envío del currículum vitae al correo electrónico [email protected].

En el asunto del mensaje deberá figurar, de forma obligatoria, la referencia: "Ref. Nº 111/26 Abogado para la Gerencia de Programas con Financiamiento Externo de O.S.E.".