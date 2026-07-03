Antel abrió un llamado laboral con 46 vacantes y sueldo de más de $ 60 mil: mirá requisitos y cómo anotarse

La Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) abrió un llamado laboral para incorporar 46 técnicos básicos de planta externa en régimen permanente, con puestos tanto en Montevideo como en el interior del país .

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El cargo ofrece una remuneración nominal de $ 61.557 , integrada por un sueldo base de $ 41.245 más una partida por alimentación de $ 20.312 , para una carga laboral de 48 horas semanales .

Quienes resulten seleccionados trabajarán en la red de infraestructura de Antel y tendrán entre sus principales funciones:

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Para postularse, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:

Tener 18 años o más al cierre del período de inscripción.

al cierre del período de inscripción. Contar con ciudadanía natural o legal uruguaya.

Ser egresado de bachillerato de Secundaria o UTU.

Antel aclaró que el requisito de formación académica no será excluyente para quienes ya se desempeñen en la empresa con ese mismo perfil, como trabajadores contratados por empresas proveedoras con al menos seis meses de antigüedad o mediante contratos de temporada recientes.

Cómo postularse

Las postulaciones ya están abiertas y podrán realizarse hasta el 22 de julio de 2026 a través de este enlace del sitio oficial de Antel.

Las vacantes se distribuirán entre Montevideo y distintas localidades del interior, según la inscripción realizada por cada postulante.

Para realizar consultas, Antel habilitó el correo electrónico [email protected].