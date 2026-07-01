OPP abrió un llamado laboral con sueldo de más de $ 102 mil por 40 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) abrió un llamado laboral para contratar un consultor que se desempeñará como asesor legal en su sede de la Torre Ejecutiva , en Montevideo.

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El cargo ofrece una remuneración mensual de $ 102.573 más IVA , bajo la modalidad de arrendamiento de servicios , con una carga horaria de 40 horas semanales .

Según las bases del llamado, la contratación se enmarca en el programa que la OPP desarrolla junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , cuyo objetivo es brindar apoyo técnico y operativo a la gestión del organismo en áreas como la descentralización, el desarrollo territorial y la calidad de las políticas públicas.

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La persona seleccionada tendrá entre sus principales responsabilidades la representación legal de la OPP en procedimientos administrativos y judiciales , así como la elaboración y revisión de proyectos de actos administrativos, decretos, artículos de ley e informes jurídicos.

También deberá redactar y controlar convenios con organismos públicos, instituciones privadas y organismos internacionales, participar en procedimientos de compras públicas y contrataciones financiadas por organismos internacionales, además de integrar equipos interdisciplinarios y colaborar en la actualización del registro de competencias de la oficina.

Requisitos para postularse

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:

Título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales o abogado , expedido por la Universidad de la República o por universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura. Los títulos obtenidos en el exterior deberán estar revalidados.

, expedido por la Universidad de la República o por universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura. Los títulos obtenidos en el exterior deberán estar revalidados. Entre dos y seis años de ejercicio profesional al momento de la publicación del llamado.

al momento de la publicación del llamado. Presentar, junto al currículum, la escolaridad de la carrera de grado.

Además, la OPP valorará especialmente la formación de posgrado o especialización en derecho administrativo, gestión financiera del Estado, contrataciones públicas, derecho constitucional y derecho procesal, así como la experiencia en asesoría jurídica, especialmente en el sector público.

Cómo inscribirse

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 19 de julio de 2026. Los interesados deberán enviar su currículum vitae y la documentación respaldatoria al correo electrónico [email protected], indicando en el asunto "Ref. CONSULTOR/A ASESOR/A LEGAL".

Las bases completas del llamado pueden consultarse a través del portal Uruguay Concursa.