Rodrigo Silveira, ante el pedido de concurso necesario de clientes: "Yo voy a pagar a todos hasta el último peso"

Luego de que El Observador informara este viernes que varios acreedores pidieron a la Justicia la declaración de concurso necesario de las empresas de Rodrigo Silveira , el empresario dijo a El Observador que v enía negociando con sus clientes un Acuerdo Privado de Reorganización (APR) y que les va a pagar "hasta el último peso" .

Afirmó que un grupo de abogados le pidió una reunión con el objetivo de “darle un broche, un cierre” al negocio y le plantearon que querían evitar que alguno de sus clientes presentara un pedido de concurso en forma aislada. “Se juntaron ayer de tarde con mi abogado (Ignacio González del estudio Algorta) y le propusieron un APR que en incluyera el 100% de la deuda a cinco o seis años. Me dijeron que así nos quedabámos todos tranquilos y no presentaba el concurso un inversor que tiene US$ 15.000”.

"Me enteré por El Observador que (el pedido de concurso) lo presentaron ellos y no entendía nada", dijo. Contó que se comunicó con una de las abogadas que le dijo que era en forma preventiva y que probablemente en la semana se presente el APR.

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Silveira aseguró que el perfil de sus clientes es de inversiones de US$ 15.000, US$ 20.000 o US$ 30.000, y actualmente le quedan 40 y algo de clientes. "No llegan a 50" , dijo y por eso señaló que le suena disparatado que se pida un embargo genérico por US$ 1,5 millones.

Ante el riesgo de pérdida de activos, los inversores reclamaron a la Justicia un embargo genérico por un monto de US$ 1.500.000 para proteger sus derechos.

Los clientes afirmaron que los incumplimientos no son casos aislados, sino que reflejan una incapacidad estructural del grupo para honrar sus compromisos financieros y que ello se demostró por la clausura de cuentas bancarias y el libramiento de cheques sin fondos.

El escrito judicial presenta a las sociedades InverAgro S.A.S., Silveira Administraciones S.A.S., Silveira Haciendas S.R.L. y su responsable, Rodrigo Silveira Navarrete como un grupo económico.

El empresario dijo que Silveira Agro Negocios es otra firma que no tiene nada que ver con las inversiones. "Acá las firmas son InverAgro y Silveira Haciendas son las empresas tomadoras, las demás no tienen que ver".

"Silveira Inversiones no debe nada. Y la consignatoria es otra empresa que lo único que hace es vende ganado, cobra ganado, paga ganado, chau, más nada. Si te fijás en Banco Central, debo un palo y medio en todas las firmas con garantías reales. No soy soy nada de esto que se ha visto", dijo en comparación con los otros fondos ganaderos que han caído.

En respuesta a la propuesta de APR, afirmó que él "prefería llevar las negociaciones uno a uno". "Vengo cumpliendo porque yo conozco a mis clientes, yo hablo personalmente con ellos y les dije que no van a agarrar que les pagues a cinco años", sostuvo.

Silveira reconoció que el hecho de que se haya hecho pública la noticia lo "parte al medio". "No puedo laburar como rematador".

Consultado sobre cuál será la propuesta de APR que se le ofrecerá a sus clientes, dijo que no lo sabe pero que le queda "poca guita para liquidar".

Según sus números las deudas son de US$ 15.000 a US$ 40.000 y en algún caso, clientes que renovaron por US$ 100.000.

El empresario sostuvo que algunos clientes lo llamaron para decirle que no se van a presentar al concurso y seguirán negociando directamente con él. En ese sentido, dijo que esperará a que el juez le de traslado para saber quiénes son los que se presentaron.

Según la ley, el juez que recibió el escrito que es Leonardo Méndez (Juez letrado de Concurso de 1° Turno) tiene que darle traslado a la demanda y él tendrá diez días para responder.

"Yo voy a pagar a todos hasta el último peso. Mi plan era liquidar el negocio en marzo pero si me renegocian todo a cinco años me voy a subir a ese tren", advirtió.