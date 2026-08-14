Metsul advierte por lluvias "extremas" e inundaciones "repentinas" en Uruguay: los departamentos con mayor riesgo

Metsul Meteorología advirtió este viernes por un episodio de lluvias excesivas a extremas en Uruguay durante la primera mitad de la próxima semana , con acumulados que podrían alcanzar entre 100 y 300 milímetros en algunas zonas del país e incluso superar esas cifras de forma puntual.

El fenómeno comenzará a desarrollarse desde este domingo 16 de agosto y podría extenderse hasta el miércoles 19, debido a un sistema meteorológico que permanecerá prácticamente estacionario entre Uruguay y el estado brasileño de Rio Grande do Sul.

Según Metsul, los departamentos uruguayos con mayor riesgo son Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Salto, Paysandú, Durazno, Tacuarembó, Río Negro, Lavalleja y Florida .

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Montevideo también podría registrar lluvias intensas y acumulados importantes , aunque los valores previstos son menos extremos que en el centro y norte del territorio.

Hasta 300 mm de lluvia en Uruguay y riesgo de inundaciones

Los diferentes modelos meteorológicos analizados por Metsul coinciden en anticipar fuertes lluvias, aunque existen diferencias respecto a cuáles serán las zonas que recibirán los mayores acumulados.

Algunos modelos concentran los registros más importantes sobre Uruguay, mientras otros desplazan parte de las precipitaciones más intensas hacia el oeste y sur de Rio Grande do Sul.

Para Uruguay, Metsul advierte que las precipitaciones podrían ser "excesivas o extremas", con acumulados de entre 100 y 300 milímetros, además de la posibilidad de que se superen récords locales.

Las lluvias previstas podrían provocar inundaciones y crecidas repentinas de ríos y arroyos. En las zonas más vulnerables también existe riesgo de desbordamientos y problemas de circulación en rutas, principalmente en aquellos tramos susceptibles a quedar bajo agua.

Cuándo comienzan las lluvias fuertes

El episodio comenzará a configurarse este domingo con la formación de un frente cálido entre Uruguay y Rio Grande do Sul.

Una corriente en chorro de bajo nivel —un corredor de vientos intensos que transportará aire cálido desde el norte— comenzará a actuar sobre la región y permanecerá hasta parte del miércoles.

Al encontrarse ese aire cálido con una masa de aire frío se formará un frente que favorecerá la ocurrencia de lluvias localmente fuertes o intensas, abundante actividad eléctrica y tormentas con riesgo de viento y granizo.

El lunes 17 y martes 18, el ingreso de aire caliente sobre buena parte del sur de Brasil generará un patrón de bloqueo atmosférico que hará que el frente permanezca semiestacionario entre Uruguay y el oeste y sur de Rio Grande do Sul.

Como consecuencia, distintas zonas del centro, norte y este de Uruguay podrían atravesar varios días consecutivos de precipitaciones, con períodos de lluvias fuertes o intensas, actividad eléctrica y granizo.

Metsul vincula el episodio de lluvias con El Niño

Metsul señaló además que el episodio previsto para Uruguay y Rio Grande do Sul responde a un patrón observado habitualmente durante los eventos de El Niño.

El calentamiento del Pacífico ecuatorial modifica la circulación atmosférica y suele favorecer condiciones más húmedas sobre el sur de Sudamérica, aumentando la posibilidad de períodos de lluvias intensas y persistentes.

A esto se suma el bloqueo atmosférico previsto para los próximos días, que dificulta el desplazamiento habitual de los sistemas meteorológicos. De esta manera, los frentes y corredores de humedad pueden permanecer prácticamente estacionarios y provocar precipitaciones durante varias horas o incluso días sobre las mismas zonas.

El transporte persistente de aire cálido y húmedo hacia Uruguay es otro de los factores que, combinado con la inestabilidad y el lento desplazamiento del sistema, podría provocar los elevados acumulados que Metsul proyecta para los próximos días.