Una masa de aire caliente avanza hacia Uruguay y Metsul advierte por tormentas fuertes: qué días afectarán al país

El avance de una masa de aire muy caliente sobre Brasil tendrá consecuencias sobre Uruguay , donde Metsul prevé un aumento significativo de la inestabilidad y condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y tormentas entre el final del fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

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Según el análisis publicado este jueves por el observatorio meteorológico brasileño, la masa de aire caliente que actualmente afecta al centro de Brasil comenzará a expandirse hacia el sur y favorecerá la formación de un frente cálido entre Rio Grande do Sul y Uruguay .

Metsul señala que entre el domingo 16 y el lunes 17 de agosto el avance del aire tropical favorecerá la formación de este frente sobre el oeste, centro y sur de Rio Grande do Sul, con efectos también sobre territorio uruguayo.

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La presencia del sistema provocará un aumento significativo de la inestabilidad , con lluvias y tormentas eléctricas en distintas zonas.

Qué fenómenos prevé Metsul para Uruguay

El observatorio advirtió que las condiciones atmosféricas pueden favorecer tormentas capaces de generar lluvias fuertes en períodos cortos, además de abundante actividad eléctrica.

También existe posibilidad de ráfagas de viento y caída de granizo de diferentes tamaños asociadas a las tormentas.

De acuerdo con la proyección de Metsul, durante lunes y martes el frente cálido concentrará la inestabilidad principalmente sobre Uruguay y en áreas próximas a la frontera, en el oeste y sur de Rio Grande do Sul.

Mientras esto ocurra, otras zonas del estado brasileño tendrán condiciones diferentes, con presencia de sol y temperaturas elevadas.

Una ola de calor con hasta 43 °C en Brasil

El origen de este escenario está relacionado con una intensa masa de aire caliente instalada sobre el centro de Brasil, que se fortalecerá durante el fin de semana y la primera mitad de la próxima semana.

Metsul prevé máximas de 40 °C o más en varios estados, principalmente Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás y Tocantins. En algunos puntos de Mato Grosso, Goiás y Tocantins los termómetros podrían marcar entre 40 °C y 43 °C.

El calor también avanzará hacia el sur. A comienzos de la próxima semana, algunas zonas de Rio Grande do Sul y Santa Catarina podrían superar los 35 °C.

Las proyecciones actuales —que todavía pueden sufrir modificaciones— indican que lunes 17 y martes 18 podrían registrarse tardes muy calurosas en el norte de Rio Grande do Sul, incluso en Porto Alegre, su área metropolitana y la costa norte.

El "domo de calor" detrás de las altas temperaturas

Metsul explicó que actualmente existe un domo o cúpula de calor ubicado entre Paraguay y el centro-oeste de Brasil.

Este fenómeno se produce cuando una zona de alta presión permanece sobre una región y genera movimientos descendentes del aire. Al comprimirse, ese aire se calienta y favorece temperaturas cada vez más elevadas.

El sistema actúa de forma similar a una tapa que mantiene atrapado el aire caliente, al mismo tiempo que dificulta el avance de otros sistemas meteorológicos.

En este caso, la expansión de ese aire cálido hacia el sur será la que favorecerá la formación del frente cálido que, según Metsul, aumentará la inestabilidad sobre Uruguay durante los primeros días de la próxima semana.