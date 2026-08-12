Se adelantó el debut de Diego Forlán en la selección uruguaya, la primera lista ya tiene fecha y la AUF mantendrá una forma de trabajo que impuso Bielsa

El entrenador de la selección uruguaya sub 20 y la mayor, Diego Forlán , completó este miércoles en el Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) su segunda semana de entrenamientos en cancha con los juveniles y se confirmó que el debut como DT será el martes 25 de agosto en un partido amistoso de los celestes con la selección de Paraguay .

En la última semana de este mes el combinado sub 20 de Uruguay recibirá a Paraguay en Montevideo y jugarán dos partidos, el martes 25 y el jueves 27.

Esos serán los dos primeros amistosos que dirigirá Forlán como entrenador de Uruguay.

Su estreno en la selección mayor será el jueves 24 de setiembre frente a Japón , en Miyagi, en el marco de la doble fecha FIFA de setiembre-octubre. Cinco días después jugará ante Corea del Sur. Además, la AUF gestiona dos partidos para el jueves 1-viernes 2 de octubre y el lunes 5-martes 6.

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La primera lista de Forlán saldrá el domingo 6 de setiembre y puede incluir a Luis Suárez

Desde la AUF confirmaron a Referí que la primera lista de reservados por el nuevo entrenador de la selección mayor será presentada el domingo 6 de setiembre, pero la mantendrá en reserva y no la hará pública.

En este caso, la AUF sostendrá una forma de trabajo que estableció Marcelo Bielsa, de no hacer público los nombres de los reservados. Solo anunciará la lista final.

En esa primera nómina podrá estar Luis Suárez, a quien el entrenador le dejó las puertas abiertas para su regreso este lunes.

Forlán fue presentado este lunes en el Estadio Centenario como nuevo entrenador de la selección. Será el jefe de equipo de la sub 20, que jugará el Sudamericano de enero-febrero y el Mundial, si clasifica, en mayo-junio, y también dirigirá a la mayor en las cuatro fechas FIFA hasta marzo del año próximo.

Forlán se reunió con los presidentes de los clubes y coordinadores

Esta semana el entrenador trabajó con los sub 20, los días lunes, martes y miércoles de mañana en el Complejo de la AUF.

Trabajó con un plantel con 31 futbolistas que convocó la semana pasada y no contó con los jugadores de Montevideo City Torque que este miércoles de noche juegan ante Tigre por octavos de final de la Copa Sudamericana.

También esta semana Forlán se reunió con los presidentes de los clubes de Primera y Segunda y con los coordinadores para abordar el tema de la preparación que proyecta con los jugadores de la sub 20. También Ignacio González, entrenador de la sub 17, planteó el trabajo que hará como preparación para el Mundial de noviembre.

Además de Forlán, estuvieron el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, el integrante del comité ejecutivo Carlos Manta y el presidente de juveniles, Marcelo García.

Forlán tendrá durante 45 días a los futbolistas como preparación para el Sudamericano sub 20 que se jugará en enero-febrero y aún no tiene sede asignada por Conmebol. Los convocados por el entrenador quedarán a disposición en el complejo de la AUF a partir de diciembre.

Así quedaron conformados los cuerpos técnicos de las selecciones uruguayas

La AUF conformó cuatro de los cinco cuerpos técnicos de fútbol masculino con Forlán al frente de la mayor y la sub 20. También están integrados los de sub 17 y sub 15.

Resta definir el equipo técnico de trabajo para la sub 16.

Así están integrados los cuerpos técnicos de las selecciones uruguayas y el calendario de actividades:

Selección mayor

Entrenador: Diego Forlán

Asistente: Diego Pérez

Diego Ruso Pérez, DT de la selección uruguaya local Foto: @Uruguay

Entrenador de goleros: ¿Enzo Ferrari? Su contrato venció el 31 de julio y la AUF pretende extenderle el vínculo hasta diciembre para trabajar con la mayor y en juveniles.

Preparadores físicos: Diego Estavillo y Santiago Ferro

Actividades confirmadas o programadas: el jueves 24 de setiembre a la hora 19:05 local (07:05 de Uruguay) enfrentará a Japón en la Copa Desafío Kirin 2026 en el Estadio Q&A Miyagi, de la ciudad de Miyagi. El martes 28 enfrentará a Corea del Sur. Además están gestionando otros dos partidos que jugará el jueves 1 o viernes 2 de octubre o lunes 5 o viernes 6. Posteriormente jugará en la fecha FIFA de noviembre 2026 y marzo 2027.

Selección sub 20

Entrenador: Diego Forlán

Asistentes: Diego Pérez y Santiago Espasandín

Entrenador de goleros: Ignacio Bordad

Preparador físico: Marcos Mansulino

Actividades confirmadas o programadas: el martes 25 de agosto y el jueves 27 enfrentará a Paraguay en Montevideo. Luego participará en los Juegos Odesur (setiembre, Santa Fe, Argentina), Sudamericano (enero-febrero en sede a definir) y Mundial (mayo-junio, si clasifica en el Sudamericano).

Selección sub 17

Entrenador: Ignacio González

Asistente: Álvaro Fernández

Ignacio González es el técnico de la selección uruguaya sub 17 FOTO: @Uruguay

Entrenador de goleros: Santiago Morandi

Preparador físico: Juan Prieto

Actividades confirmadas o programadas: dos giras por Alicante (España), la primera a fines de agosto y la segunda en octubre. Mundial en noviembre en Qatar.

Selección sub 15

Entrenador: Gustavo Bueno

Gustavo Bueno, el nuevo entrenador de la selección uruguaya sub 15

Asistente: aún sin definir

Entrenador de goleros: Martín Ferrari

Preparador físico: Martín Valdez

Actividades confirmadas o programadas: la próxima semana jugará dos amistosos ante Brasil en Río de Janeiro. También competirá en el Torneo Evolución de Conmebol, en Paraguay, entre los días 9 y 20 de setiembre y en el mundialito Festival del 20 al 31 de octubre. Esta última competencia es de fútbol 8.