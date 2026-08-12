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Peñarol reclama los puntos del partido suspendido ante Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Clausura

Los carboneros se basan entre otras cosas, en que su rival es el responsable de lo que aconteció en el Estadio Charrúa, y el apagón que no dejó jugar el encuentro

12 de agosto de 2026 15:16 hs
El Estadio Charrúa en penumbras, antes de la suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol

El Estadio Charrúa en penumbras, antes de la suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Peñarol reclama los puntos que se iban a jugar ante Montevideo City Torque el pasado sábado en el Estadio Charrúa por la primera fecha del Torneo Clausura, debido a que no se jugó el encuentro y fue suspendido porque no funcionaban las torres de iluminación.

Así lo confirmó este miércoles a la tarde uno de los delegados aurinegros ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Julio Trostchansky en El Espectador Deportes.

En principio, el tema de la reclamación de puntos se trató el martes de noche en el consejo directivo y los abogados del club quedaron en seguir pensando la posibilidad de hacerlo, para ver si había alguna chance para no presentar una nota y después perder un nuevo reclamo en la AUF, informó un directivo aurinegro a Referí.

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Lo que dijo Julio Trostchansky por el reclamo de puntos de Peñarol

Julio Trostchansky, explicó el por qué del cambio de decisión de Peñarol, que ahora sí reclamará los puntos ante Montevideo City Torque.

"Además de enviar hoy (este miércoles) una carta a la Mesa Ejecutiva solicitando una investigación de todo lo sucedido, vamos a reclamar los puntos de ese partido porque los plazos corren para presentar la misma, y porque no sabemos si esa investigación se va a hacer, y si le cabe a Montevideo City Torque como local, que determinen que Peñarol puede ganar los puntos", comenzó diciendo el delegado aurinegro.

Y añadió: "Por supuesto que nosotros queremos ganar los puntos en la cancha, pero sucedió un precedente grave de aquí en adelante y nadie en la AUF tomó la decisión de investigar qué es lo que sucedió".

Trosthansky finalizó diciendo: "Estamos terminando de armar lo que será la presentación ante la Comisión Disciplinaria y ante los tribunales correspondientes que se tenga que presentar".

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