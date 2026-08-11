Cruce de comunicados: Montevideo City Torque salió a responderle a Peñarol por la devolución del precio de las entradas del partido suspendido el pasado sábado por el Torneo Clausura

La dirigencia de Montevideo City Torque salió al cruce de la carta que le envió este martes Peñarol , pidiendo la restitución del dinero de las entradas para sus socios y no socios que así lo deseen, luego de lo que fue la suspensión del encuentro entre ambos del pasado sábado en el Estadio Charrúa por la primera fecha del Torneo Clausura.

Ante la misma y ya en la tarde de este mismo martes, Montevideo City Torque contestó de forma tajante el pedido de los carboneros.

Montevideo City Torque emitió este martes un comunicado explicando justamente que está dispuesto a devolver el dinero recaudado de las entradas pagas por los socios de Peñarol en el encuentro del sábado que fue suspendido.

La carta que le envió Peñarol a Montevideo City Torque por la suspensión del partido de la primera fecha del Torneo Clausura, y lo que pide

El mismo reza textualmente: "Debido a la suspensión del partido ante Peñarol del pasado sábado 8 de agosto, queremos informar que quienes hayan adquirido su entrada tendrán dos opciones: conservar la entrada ya adquirida, que tendrá validez para el partido una vez que se fije la nueva fecha, o solicitar el reintegro total de su valor".

Así comienza el comunicado de Montevideo City Torque por la devolución de entradas a los socios y no socios de Peñarol por el encuentro suspendido por el Torneo Clausura

Y continúa: "Quienes no realicen ningún trámite conservarán automáticamente su entrada, válida para la nueva fecha que se determine. Quienes prefieran el reintegro deberán solicitarlo a partir de hoy (este martes) hasta el 21 de agosto inclusive, a través de los canales que se detallan más abajo".

"Desde Montevideo City Torque lamentamos profundamente lo sucedido y el perjuicio que esto significó para quienes nos acompañaron. Sabemos el esfuerzo que implica para el hincha acompañar a su equipo, y por eso asumimos el compromiso de dar una solución rápida y sin complicaciones a quienes compraron su entrada, se trasladaron hasta el Charrúa y no pudieron disfrutar del partido. En caso de solicitar el reintegro, se devolverá el total del valor de la entrada".

Y prosigue: "Para solicitar la devolución, se deberá iniciar el proceso en el siguiente enlace: DEVOLUCIONES.COBRATICKET.UY/E/266473. Una vez recibida y verificada la solicitud, después de 72 horas, se procederá al reintegro del importe total abonado. Dependiendo del canal por el que se haya realizado la compra, los plazos para recibir el dinero pueden variar".

Así continúa la segunda parte del comunicado de Montevideo City Torque por la devolución de entradas a los socios y no socios de Peñarol por el encuentro suspendido por el Torneo Clausura

"Aquí los detallamos los plazos esperados: Tarjeta de débito: la acreditación podrá demorar entre 2 y 15 días hábiles, dependiendo de los plazos de cada banco. Tarjeta de crédito: la acreditación podrá demorar entre 7 y 20 días hábiles o verse reflejada en el próximo estado de cuenta, según la fecha de cierre y la entidad emisora. PayPal: la devolución se realizará a través de la misma cuenta o medio de pago utilizado. El plazo de acreditación dependerá de PayPal y del medio de pago asociado. Transferencia bancaria o Redpagos: entre 2 y 15 días hábiles. Dinero disponible en Mercado Pago: la devolución se acreditará de forma inmediata una vez procesada", finaliza.