La carta que le envió Peñarol a Montevideo City Torque por la suspensión del partido de la primera fecha del Torneo Clausura, y lo que pide

Peñarol , a través de uno de sus delegados en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Julio Trostchansky, le envió este martes una carta al director de Montevideo City Torque, Javier Nóblega, en la que exige la devolución de las entradas para los hinchas carboneros, luego de lo que fue la suspensión del partido del pasado sábado en el Estadio Charrúa por la primera fecha del Torneo Clausura.

Ambos equipos estaban prontos para poder jugar, pero un apagón derivó en la suspensión del encuentro.

Cuando volvió la luz por completo, el público ya se había retirado del escenario, luego de que por los altoparlantes anunciaran que el árbitro Javier Feres.

La carta de Peñarol fue firmada por el delegado Julio Trostchansky.

El Senado aprobó una pensión graciable para el exjugador Julio Montero Castillo, padre de Paolo Montero

El cartel especial que confeccionó la AUF para Diego Forlán que se instaló en el Estadio Centenario

La misma dice textualmente: "Señor Javier Nóblega, Director Montevideo City Torque Presente:

De nuestra mayor consideración: Nos dirigimos a usted en relación con el encuentro correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura, disputado en el Estadio Charrúa, que debió ser suspendido como consecuencia del corte de energía eléctrica ocurrido en dicho escenario", comienza diciendo.

Y continúa: "En atención a dichas circunstancias, solicitamos a Montevideo City Torque que tenga a bien instrumentar el procedimiento correspondiente para la devolución del importe abonado por las entradas a aquellas personas-socias o no socias del Club Atlético Peñarol- que opten por solicitarla. A tales efectos, agradeceremos nos informen a la brevedad el mecanismo, los plazos y las vías que deberán utilizar los interesados, a fin de poder comunicarlo adecuadamente y facilitar su implementación".

Y se despide: "Sin otro particular, y agradeciendo desde ya la disposición y colaboración de esa institución, saludamos a usted muy atentamente. Por CLUB ATLÉTICO PEÑAROL y firma Julio Trostchansky".

Aquí se puede ver la carta de Peñarol: