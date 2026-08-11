El cartel especial que confeccionó la AUF para Diego Forlán que se instaló en el Estadio Centenario

La selección uruguaya ya tiene nuevo entrenador interino y también para la sub 20 desde este lunes luego de lo que fue la firma del contrato de Diego Forlán con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en las instalaciones del Estadio Centenario.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Tanto Diego como toda su familia exteriorizaron su emoción durante un buen rato.

La presentación del técnico se llevó a cabo en el hall del Palco Oficial del Estadio Centenario.

El día más esperado de Diego Forlán: el momento íntimo de la firma del contrato, la emoción de su mamá, la charla de Ignacio Alonso con los choferes de Ucot, y lo que le pidió su padre Pablo

¿Quiénes son los sub 20 que entrenan con Diego Forlán? El DT de la selección uruguaya dijo que tiene definidores con gran futuro

Mucha gente se dio cita a la nombrada conferencia de prensa para poder ver ese momento.

Pero a su vez, la AUF colgó un cartel de unas dimensiones importantes en la puerta por la que accedía el público y el propio Diego Forlán.

El cartel que colocó la AUF para Diego Forlán en el Estadio Centenario

En el texto expresa: "La leyenda vuelve a casa: Diego Forlán Corazo".

Por estos días, el mismo permanecerá allí, encima de la puerta del Palco Oficial del Estadio Centenario.