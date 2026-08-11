El cartel especial que confeccionó la AUF para Diego Forlán que se instaló en el Estadio Centenario

La selección uruguaya ya tiene nuevo entrenador interino y también para la sub 20 desde este lunes luego de lo que fue la firma del contrato de Diego Forlán con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en las instalaciones del Estadio Centenario.
Tanto Diego como toda su familia exteriorizaron su emoción durante un buen rato.
El cartel que la AUF colgó en el Estadio Centenario para Diego Forlán
La presentación del técnico se llevó a cabo en el hall del Palco Oficial del Estadio Centenario.
Mucha gente se dio cita a la nombrada conferencia de prensa para poder ver ese momento.
Pero a su vez, la AUF colgó un cartel de unas dimensiones importantes en la puerta por la que accedía el público y el propio Diego Forlán.
El cartel que colocó la AUF para Diego Forlán en el Estadio Centenario
En el texto expresa: "La leyenda vuelve a casa: Diego Forlán Corazo".
Por estos días, el mismo permanecerá allí, encima de la puerta del Palco Oficial del Estadio Centenario.