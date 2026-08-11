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Tiroteo cerca del Hospital Maciel: un hombre efectuó al menos siete disparos contra dos personas y huyó

El atacante llegó en un Renault Kwid y efectuó unos siete disparos; las dos personas contra las que habría disparado escaparon corriendo y, según información primaria, no resultaron heridas

11 de agosto de 2026 13:08 hs
Hospital Maciel
Hospital Maciel Presidencia de la República

La Policía investiga un tiroteo ocurrido este martes en las inmediaciones del Hospital Maciel, en la Ciudad Vieja, según indicaron fuentes policiales a El Observador.

De acuerdo con información primaria a la que accedió El Observador, un Renault Kwid azul se detuvo próximo al estacionamiento de motos ubicado en el exterior del hospital. Del vehículo descendió un hombre que efectuó aproximadamente siete disparos contra dos hombres.

Según las primeras informaciones, ninguno de los disparos habría alcanzado a las dos personas, que se retiraron del lugar corriendo. El atacante, en tanto, volvió a darse a la fuga.

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Fuentes de la Guardia Republicana consultadas por El Observador señalaron además que "hay vehículos impactados por las balas". Entre los vehículos que permanecieron en el lugar se encontraba una camioneta Fiat Fiorino.

La fuga tras el tiroteo en el Maciel

Las primeras informaciones indicaban que dos vehículos se habían dado a la fuga después de los disparos. Posteriormente, el Renault Kwid presuntamente utilizado en el ataque habría sido abandonado en la calle Treinta y Tres, según información policial primaria.

Los involucrados habrían continuado la fuga en un vehículo Volkswagen eléctrico en dirección a la Zona Operacional III.

Los investigadores trabajan para establecer las circunstancias del episodio, identificar al autor de los disparos y determinar quiénes eran los dos hombres contra los que habría dirigido el ataque.

Por el momento, no hay información oficial sobre personas heridas. La Policía también trabaja para reconstruir el recorrido de los vehículos utilizados en la fuga y determinar la participación de cada uno de ellos.

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