Carne vacuna, celulosa y lácteos explican casi la mitad de los ingresos a Uruguay por exportaciones

Considerando los bienes de exportación de Uruguay que más ingresos de divisas permitieron en lo que va de 2026, los rubros principales han sido, en ese orden, carne vacuna , celulosa y productos lácteos , como siempre con base en el informe mensual sobre comercio exterior elaborado por los profesionales de Uruguay XXI , en este caso el de julio.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Concluido el séptimo mes, por exportaciones de carne bovina se lograron US$ 1.576 millones, un 4% más que en ese lapso de 2025, con una participación del 20% en lo obtenido por todos los rubros.

En el caso de la celulosa, se exportó por US$ 1.330 millones, un 1% menos, con una participación en el conjunto de 17%.

Caída en la producción de soja fue estimada en un 50% con relación a la campaña anterior

Frigorífico Rosario rehabilitado por China para exportar: "Se nos juntaron los regalos de Navidad y de los Reyes Magos"

En el tercer lugar aparece el ítem productos lácteos, con US$ 511 millones, con una mejoría de 7% y una participación del 7%.

Entre los tres rubros explican el 44% del total de los ingresos que alcanzaron en lo que va del año los US$ 7.819 millones –zonas francas incluidas–.

El contexto

En 2025 los ingresos por exportaciones de bienes totalizaron US$ 13.493 millones, un récord, y el podio fue el siguiente: carne bovina con US$ 2.680 millones, celulosa con US$ 2.307 millones y soja con US$ 1.420 millones.

¿Qué pasa en el resto del top ten?

Concentrado de bebidas, US$ 492 millones, 7% y 6%.

Soja, US$ 457 millones, -36% y 6%.

Subproductos cárnicos, US$ 288 millones, 9% y 4%.

Madera y productos de madera, US$ 285 millones, 13% y 4%.

Ganado en pie, US$ 280 millones, 27% y 4%.

Vehículos, US$ 275 millones, 0% y 4%.

Arroz, US$ 267 millones, -17% y 3%.

Nota: ingresos acumulados en 2026, variación (%) con relación a 2025 y participación (%) en los ingresos totales.

Podio en julio: la carne vacuna arriba

Con relación a junio de 2026 la carne vacuna aparece en el primer lugar, la celulosa en el segundo y productos lácteos en el tercero, con US$ 280 millones, US$ 143 millones y US$ 95 millones, respectivamente.

En el séptimo mes del año, comparando con julio de 2025, en carne bovina la facturación por lo exportado creció 25%, la de celulosa aumentó 12% y la de productos lácteos mejoró 31%.

Finalmente, observando la incidencia de cada rubro en el total de los ingresos mensuales por exportaciones de bienes en julio, carne vacuna explica el 23%, celulosa el 12% y productos lácteos el 8% (entre los tres explican el 43% del total).

China, Brasil y Unión Europea: mercados principales

China, Brasil y la Unión Europea (UE), con US$ 1.559 millones, US$ 1.184 millones y US$ 1.124 millones acumulados en el lapso enero-julio, respectivamente, lideraron entre los destinos generadores de divisas.

Hubo una baja interanual de 19% para China, de 1% para Brasil y una suba de 7% para la UE.

En el total obtenido China tiene una participación de 20%, Brasil una de 15% y la UE una de 14%.

El cuarto sitio lo ocupa Estados Unidos, con US$ 901 millones, una mejoría de 1% una participación de 12%.

En quinto lugar está Argentina, con US$ 322 millones, 6% de mejoría y una participación de 4%.

El contexto que observó Uruguay XXI