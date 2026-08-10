Crisis en Nacional: la renuncia del secretario general, la continuidad de Bava, una propuesta por Álvaro Gutiérrez y el mensaje de Vairo pidiendo "tranquilidad"

El debut de Nacional con derrota en el Torneo Clausura este domingo frente a Boston River en el Gran Parque Central profundizó la crisis tricolor . Este lunes de mañana se reunió la comisión directiva que preside Ricardo Vairo , fue recibido el entrenador Jorge Bava , a quien ratificaron en su cargo, y el secretario general Raúl “Nono” Giuria presentó renuncia a su cargo aunque no a su lugar en el cuerpo de 11 miembros.

La reunión en Nacional estaba pactada para la hora 10, pero minutos antes comenzaron a llegar los dirigentes albos.

Pasadas las 10:20 llegó Bava, quien había sido convocado para las 10:30. Subió las escaleras e ingresó a la sala de sesiones. Sobre las 11 arribó el manager deportivo Sebastián Eguren .

Tras hacer sus descargos ante los directivos, sobre las 11:30 ambos se fueron de la sala y del Gran Parque Central, sin hacer declaraciones, y la directiva continuó con el análisis de las devoluciones que hicieron ambos funcionarios. Una hora después se confirmó que Bava continuaba en funciones.

La decisión de Nacional con Jorge Bava: el entrenador tricolor permanecerá en el cargo tras escucharlo en directiva y evaluar su complicado momento

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Bava sigue porque no tienen otro candidato

Durante la reunión todos los dirigentes se expresaron y escucharon a Bava.

El entrenador seguirá al frente del plantel principal con el apoyo de la mayoría de los dirigentes, aunque su continuidad no fue puesta a votación., Lo que sí se manifestó fue la voluntad de los dirigentes de sostenerlo.

“Anoche tuve mis dudas, pero después de los partidos, por la forma en que se dio el resultado, uno debe enfriarse y pensar mejor. Si uno no tiene una solución que le transmita más confianza, debemos optar por este camino en el que Bava se expresa confiado”, explicó el presidente Vairo a la salida de la reunión en conferencia de prensa.

En un momento de la reunión, el secretario general Giuria, quien desde hace semanas expresa sus diferencias y plantea un cambio de entrenador, propuso la salida de Bava y el nombre de Álvaro Gutiérrez para sustituirlo. No tuvo eco en directiva y pasaron al siguiente tema.

Entonces, tres dirigentes del oficialismo plantearon la salida de Eguren. Tampoco tuvo andamiento.

Al final de la reunión, Vairo explicó: “También se planteó (la salida de Eugren), pero a mitad de camino no es para hacer cambios. Es un área enorme, no es fácil ni sano cambiar a mitad de camino. Tiene contrato hasta fin de año. Allí haremos una evaluación”.

Efectivamente Eguren tiene contrato con Nacional hasta el 31 de diciembre.

Entonces, Giuria puso su renuncia arriba de la mesa.

Los dirigentes le quitaron responsabilidad al entrenador y las repartieron entre todos los actores del club, futbolistas, dirigentes y Bava.

Lo que explicó Vairo tras la reunión de directiva

“Escuchamos a Jorge. Todos los dirigentes dimos nuestra opinión. Como hincha de Nacional tengo frustración, porque las cosas no salen bien. Teníamos muchas expectativas con el comienzo de ayer. Ahora más que nunca debemos tener tranquilidad”, explicó Vairo.

El presidente dijo que mantuvieron a Bava por mayoría: “Lo vimos con convicción y con fuerza. Ahora debemos tener tranquilidad, trabajar para adentro y tener confianza, porque aquí cada uno tiene su responsabilidad. Los jugadores también y ellos lo saben. Sabemos que se trabaja bien en la semana pero las cosas no salen en la cancha. Entonces debemos tener paciencia para que esto pueda cambiar. Muchas veces como hinchas tenemos ansiedad para que cambie todo, pero por más trabajo y planificación no salen las cosas. Hay un tema anímico en el que tenemos que revertir”.

¿Qué le dijo Bava a los dirigentes? “Dijo que tiene toda la fe para dar vuelta esta situación, que ya pasó por otras, que llegó a Nacional para ser campeón, y que se tiene fe. Que en la semana trabajan muy bien y en los partidos no salen las cosas, y que ante el primer revés les cuesta levantar. También dijo que trabaja sobre eso”.

Reconoció Vairo que “cambiar de DT no soluciona mucho”.

Consultado acerca de si la confirmación de Bava de este lunes como entrenador de Nacional, es dejarlo en la puerta de salida frente a la próxima derrota, apuntó: “No hay fecha a fecha. Ni ratificaciones. Mientras uno sienta que el cuerpo técnico está con fe y con ganas, y que vea a los jugadores con buena química con el cuerpo técnico va a seguir. La idea es que Jorge se mantenga en el cargo y siga para adelante”.

Ante la pregunta del “plantel corto”, que tiene el tricolor, expresó: “Siempre se está buscando. Trajimos muchos jugadores. Jugadores para ser titulares, con personalidad. De lo que estaba previsto faltaría el extremo izquierdo. El 10 ya vino. Tenemos un plantel extenso, no lo veo tan corto”.

¿Qué le diría al hincha? “Entiendo al hincha, porque soy hincha. La frustración la tenemos todos, pero nosotros tenemos el deber de mantener la tranquilidad”.