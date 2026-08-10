"El menos responsable de todos es Jorge Bava": el directivo de Nacional, Federico Britos, habló antes de la reunión que analizará el futuro del DT y dijo que deben "cambiar cosas internas"

El directivo de Nacional , Federico Britos , habló en la previa de la reunión de Directiva de este lunes, en la que se analizará la continuidad del entrenador Jorge Bava luego de la derrota ante Boston River de este domingo en el Gran Parque Central.

“Tengo la misma información que ustedes, me comunicaron anoche que hoy recibíamos a Bava y veremos”, señaló Britos en una improvisada rueda de prensa con medios radiales al llegar al estadio tricolor, donde se realiza la reunión.

Para el directivo, en el complicado momento de Nacional “el menos responsable de todos es Jorge Bava”.

Los números de Jorge Bava en Nacional, donde sumó una nueva derrota que complica el comienzo de los tricolores en el Torneo Clausura y pone en duda su cargo

La directiva de Nacional se reúne este lunes para analizar la continuidad de Jorge Bava y el entrenador será citado

“Mi postura es que primero debemos tener un intercambio entre todos los compañeros de Directiva, a ver cuál es el diagnostico que tenemos y cómo proceder”, comentó. “Acá somos todos responsables de este momento de Nacional, no tengo dudas de que el menos responsable de todos es Jorge Bava”.

“Está clarísimo que tenemos un problema más profundo y somos todos responsables, los directivos en primera línea, los jugadores, la estructura deportiva y por supuesto el entrenador”, expresó.

Jorge Bava Foto: Dante Fernández/Focouy

“Sensación horrible”

Britos dijo que se fue con una “sensación horrible” del Gran Parque Central este domingo tras una nueva derrota. “Por lo que está dando el equipo, por la gente que viene de noche, con frío, la gente está en todos lados, y no le estamos dando lo que merece. Y hay que hacerse cargo”, argumentó.

“Esa frase, de que siempre podemos estar peor, quiero desterrarla del club”, agregó. “No es así, Nacional tiene que estar cada vez mejor y esa es la mentalidad que tenemos que empezar cambiar”, comentó, al recordar una frase que había dicho el capitán Sebastián Coates.

Consultado sobre cómo se cambia esa mentalidad, dijo que se debe derribar ese tipo de frases.

“Acá la mentalidad es que somos un club grande de América, el club más grande del país por destrozo. Todos los días tenemos que trabajar para estar mejor, lo vamos a hacer, a fin de años vamos a tener el bicampeonato, pero para eso tenemos que cambiar muchas cosas internas”, agregó Britos.