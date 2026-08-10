Vacaciones de primavera 2026: cuándo empiezan, cuántos días duran y qué establece el calendario de ANEP

Las vacaciones de primavera de 2026 ya tienen fecha definida en el calendario de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) , que establece que el receso se extenderá desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de setiembre .

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De esta manera, los estudiantes tendrán cinco días hábiles consecutivos sin clases . Al sumarse los fines de semana anterior y posterior, el período comprendido entre la última jornada de clases y el regreso a las aulas abarcará nueve días corridos .

El calendario aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen) establece que las vacaciones de primavera alcanzarán a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos . Las clases se retomarán el lunes 28 de setiembre .

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Además de las vacaciones de primavera, el calendario educativo establece otras jornadas sin actividad antes de que finalicen los cursos.

El próximo día sin clases será el martes 25 de agosto, feriado nacional por la Declaratoria de la Independencia.

Después del receso de primavera tampoco habrá actividad el lunes 12 de octubre, feriado por el Día de la Raza, ni el lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos.

A estos días se suma el lunes 9 de noviembre, cuando se realizará una Asamblea Técnico Docente (ATD) extraordinaria, con participación de docentes de todo el país.

Cuándo terminan las clases en 2026

Luego de las vacaciones de primavera comenzará la recta final del año lectivo, aunque las fechas de finalización varían según el nivel educativo.

En Educación Inicial y Primaria, el último día de clases será el viernes 18 de diciembre, fecha que también incluye los actos de fin de cursos.

En Secundaria, tanto los estudiantes de Educación Básica Integrada (EBI) como los de Educación Media Superior (EMS) terminarán los cursos el viernes 27 de noviembre.

En UTU, los alumnos de Educación Media Básica de los planes 2023 EBI, 2025 EMBT y 2010 Rumbo finalizarán el 27 de noviembre, mientras que quienes cursan los planes 2021 FPB y 2025 FPB terminarán el viernes 20 de noviembre.

Para Educación Media Superior de UTU, el cierre de los cursos también está previsto para el viernes 27 de noviembre.