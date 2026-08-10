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Vacaciones de primavera 2026: cuándo empiezan, cuántos días duran y qué establece el calendario de ANEP

El receso de setiembre alcanzará a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos; además, quedan otras jornadas sin clases antes de que termine el año lectivo

10 de agosto de 2026 10:29 hs
https://www.bbc.com/mundo/articles/cz9qxq3w77zo
Patrick Charnley

De esta manera, los estudiantes tendrán cinco días hábiles consecutivos sin clases. Al sumarse los fines de semana anterior y posterior, el período comprendido entre la última jornada de clases y el regreso a las aulas abarcará nueve días corridos.

El calendario aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen) establece que las vacaciones de primavera alcanzarán a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos. Las clases se retomarán el lunes 28 de setiembre.

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Qué otros días no habrá clases antes de fin de año

Además de las vacaciones de primavera, el calendario educativo establece otras jornadas sin actividad antes de que finalicen los cursos.

El próximo día sin clases será el martes 25 de agosto, feriado nacional por la Declaratoria de la Independencia.

Después del receso de primavera tampoco habrá actividad el lunes 12 de octubre, feriado por el Día de la Raza, ni el lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos.

A estos días se suma el lunes 9 de noviembre, cuando se realizará una Asamblea Técnico Docente (ATD) extraordinaria, con participación de docentes de todo el país.

Cuándo terminan las clases en 2026

Luego de las vacaciones de primavera comenzará la recta final del año lectivo, aunque las fechas de finalización varían según el nivel educativo.

En Educación Inicial y Primaria, el último día de clases será el viernes 18 de diciembre, fecha que también incluye los actos de fin de cursos.

En Secundaria, tanto los estudiantes de Educación Básica Integrada (EBI) como los de Educación Media Superior (EMS) terminarán los cursos el viernes 27 de noviembre.

En UTU, los alumnos de Educación Media Básica de los planes 2023 EBI, 2025 EMBT y 2010 Rumbo finalizarán el 27 de noviembre, mientras que quienes cursan los planes 2021 FPB y 2025 FPB terminarán el viernes 20 de noviembre.

Para Educación Media Superior de UTU, el cierre de los cursos también está previsto para el viernes 27 de noviembre.

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