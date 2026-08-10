Piquete por Palestina quiso impedir salida de barco con ganado en el puerto y funcionario de ANP será investigado

La Coordinación por Palestina intentó días atrás impedir la salida de un barco en el puerto de Montevideo con ganado en pie hacia Israel . En la movilización participó un funcionario de la Administración Nacional de Puertos (ANP) al que se le inició una investigación administrativa en el organismo.

El viernes 24 de julio, el buque Galloway Express estaba en el puerto de Montevideo cargando 3.000 cabezas de ganado en pie que tenían como destino el puerto israelí de Haifa . Hasta allí llegó una coordinadora a favor de Palestina que desde hace tiempo le reclama al gobierno uruguayo el corte de los vínculos políticos, diplomáticos y comerciales con Israel. La movilización se realizó en el Acceso Norte y generó un congestionamiento en el ingreso de camiones.

Daniela Lopes , una de las integrantes del grupo, explicó que se había tomado esa acción con el “compromiso de no vender carne a Israel para alimentar a las fuerzas de ocupación”. En la movilización también participó Jorge Vignolo que además es funcionario de la ANP y dirigente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra). El militante reafirmó que la medida era contra la exportación de ganado en pie a Israel.

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Lo que ocurrió no pasó desapercibido en la cúpula de la ANP. Cuando el distorsionamiento se empezó a notar, el vicepresidente de la ANP , Constante Mendiondo (en ese momento ocupando la presidencia interina) se comunicó con el Ministerio del Interior para aplicar el protocolo sobre piquetes que impiden la libre circulación .

Además, la participación de Vignolo en la movilización motivó que el director por la oposición, Jorge Gandini, solicitara el inicio de una investigación administrativa al funcionario.

El pedido plantea que de acuerdo con los registros de control de horario, Vignolo ingresó a las 07.10 horas y egresó a las 16.18. “Asimismo, surge de diversos registros audiovisuales y publicaciones de prensa que, durante ese lapso, habría participado activamente en la manifestación realizada en los accesos al puerto de Montevideo, convocada en ocasión de un embarque de ganado en pie con destino al Estado de Israel, en representación de la Coordinación pro Palestina, organización de la cual forma parte”.

El texto indica que en las imágenes también se observa al funcionario vistiendo una campera identificatoria de la ANP, y por tanto, esa acción amerita determinar si su utilización en esa actividad resulta compatible con las obligaciones inherentes a la función pública.

Jorge Gandini Leonardo Carreño

Añade que “corresponde analizar si la eventual participación del funcionario durante su jornada laboral pudo configurar un abandono de servicio o cualquier otro incumplimiento de los deberes funcionales previstos en la normativa vigente”.

Gandino también expone que se deberá evaluar si la participación de Vignolo en una manifestación que implicó el bloqueo de los accesos al puerto e impidió el normal tránsito de vehículos pudo resultar incompatible con los deberes de lealtad, diligencia y defensa de los intereses de la ANP.

Luego de exponer sus argumentos, el director solicitó la instrucción de una investigación administrativa con el fin de esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades que eventualmente pudieran corresponder y adoptar las medidas que la normativa establezca.

El planteo de Gandini fue acompañado por el resto de los integrantes del directorio de la ANP y luego se conformó un expediente que ya está en la órbita de la gerencia general del organismo.