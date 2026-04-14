Ministerio de Ambiente intimó a la ANP para que minimice "olores desagradables" en la carga de ganado en pie en el puerto

Denuncias realizadas por vecinos provocaron que el Ministerio de Ambiente intimara a la Administración Nacional de Puertos (ANP) a solucionar los olores desagradables que se generan durante la operativa de carga de ganado en pie para la exportación en el puerto de Montevideo .

A fines de febrero, el Departamento de Control de Industrias, Servicios y Saneamiento (Dciss) del Ministerio de Ambiente decidió intimar a la ANP para presentar y, posteriormente, implementar medidas de mitigación de olores.

La resolución fue tomada luego de denuncias realizadas por vecinos de la zona a mediados del año pasado por “olores desagradables provenientes del puerto (ANP), una situación que se repite cada vez que se carga ganado en pie en los buques” , según dice la intimación a la que accedió El Observador.

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Luego de una primera notificación se otorgó un plazo a la ANP para que presentara medidas al respecto ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea). Posteriormente, en setiembre del año pasado y en febrero de este año se recibieron nuevas quejas por los olores.

La reiteración de denuncias motivó una inspección del Área de Control y Desempeño Ambiental (ACDA) del Ministerio de Ambiente en febrero.

Según el texto, en la inspección del ACDA se recorrió el recinto portuario donde se estaba realizando la carga de ganado en un buque con una capacidad aproximada de 5.000 animales.

0020084697.webp Exportación de ganado en pie.

“Al momento de la inspección, a pie de buque se constató olor moderado a estiércol, pero no se percibieron olores molestos en otros sectores recorridos del puerto. Cabe destacar que el viento soplaba en dirección opuesta a las viviendas de Ciudad Vieja (hacia el noreste)”, explicó.

El documento informó que el piso de los corrales de este tipo de buques es ciego, con contención, y se utiliza aserrín (con un recambio periódico) para amortiguar el estiércol generado.

La inspección expresó que “siendo que la operativa de carga puede insumir varios días, y que la cantidad de animales encerrados y las excreciones acumuladas aumentan conforme los días pasan, es esperable que los olores sean cada vez más intensos”. En ese contexto, el Dciss manejó la posibilidad de limpiar los corrales del buque con mayor frecuencia -especialmente en el caso de los barcos que cargan más de 5.000 animales- para mitigar los olores desagradables.

La intimación del Ministerio de Ambiente

Con los antecedentes descritos, la dependencia del Ministerio de Ambiente intimó a la ANP a implementar en un plazo de tres meses medidas para “minimizar la generación de olores desagradables producto de la operativa de carga de ganado en el área de influencia”.

Adicionalmente le exigió al organismo poner en marcha un plan de comunicación para informar a la comunidad vecina y a la Dinacea sobre “futuras actividades que puedan generar olores, con el fin de mantener a la población informada y minimizar posibles molestias”.

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Consultado por El Observador, el director en la ANP por la oposición, Jorge Gandini, recordó que el puerto de Montevideo recibió por tercera vez consecutiva la certificación EcoPorts que toma en cuenta el desempeño ambiental. Agregó que dentro del recinto portuario hay recolección de residuos, manejo de productos peligrosos y se realizan operaciones de alije de combustibles con total cumplimiento de normativas vigentes.

Pero enfatizó que hay algo que las autoridades no pueden hacer. “El viento no lo maneja la ANP”, afirmó, respecto a la propagación de los olores.

Gandini restó relevancia a los reclamos y expuso que lo que se siente en el puerto de Montevideo cuando se carga ganado en pie es “olor a país agropecuario, que exporta y que sale al mundo”.

Las exportaciones de ganado en pie tuvieron un desempeño dinámico en 2025. Durante el año las ventas al exterior llegaron a US$ 382 millones, con un aumento de 28% respecto a 2024. Los principales destinos fueron Turquía (67%), Israel (17%) y Marruecos (15%).