"Vamos a cortar la grasa, no la carne": Jorge Díaz aseguró que la Rendición de Cuentas contará con un "ajuste muy grande" de gastos del Estado

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz , se refirió a la próxima Rendición de Cuentas y señaló que habrá un "ajuste muy grande" en gastos del "funcionamiento interno del Estado" , pero que eso no representará una "disminución" en el dinero destinado a servicios.

"En la Rendición de Cuentas va a haber algunas normas que tienen que ver con algunos gastos, que si bien no son de una gran magnitud, tienen un impacto en la población que nos interesa dejar claro ", comenzó señalando en entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12).

De acuerdo con Díaz, esto se vincula con "gastos superfluos y gastos que a veces no son superfluos, pero la población los considera superfluos" .

Consejo de Ministros por Rendición de Cuentas: Oddone afirma que no tendrá ampliación del gasto por fuera de lo previsto en el Presupuesto para 2027

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Tras esto, señaló que además habrá un "ajuste muy grande en el funcionamiento interno del Estado" , pero que este no implicará una " disminución de los gastos que están destinados a servicios de la población ".

Según el prosecretario, avanzarán en una "reasignación de gastos" dentro de los ministerios y un control de estos.

"Vamos a controlar el gasto y a reducirlo, pero vamos a cortar la grasa, no la carne. Si reducís drásticamente los gastos de forma que afecte el servicio que tenés que prestar, en definitiva estás haciendo trampa al solitario", sostuvo.

"Este no es un presupuesto 'gasto cero'. Obviamente tiene restricciones porque la situación fiscal sigue siendo lo que es; por tanto, tenemos que ser muy responsables con el gasto", añadió.

En conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros —a cargo del jerarca ministerial de Economía, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim— el gobierno comunicó que pondrá el énfasis en cuatro áreas en la rendición: la infancia, las políticas de seguridad, las personas en situación de calle y el empleo.

El ministro de Economía subrayó que los "compromisos presupuestales" establecidos en el Presupuesto Nacional, con el incremento de gasto ya previsto en ese momento, se mantendrán. "Eso queda inalterado".

Oddone habló de un "gasto adicional" para atender en la Rendición de Cuentas las recomendaciones del Diálogo Social, pero a lo largo de la conferencia aclaró que todo el incremento se atenderá con reasignaciones a la interna del Poder Ejecutivo.

Los mensajes principales son que se mantienen compromisos presupuestales respecto al incremento de 2027, se abre espacio para las recomendaciones que surgen del Diálogo Social —respecto al esquema de transferencias durante 2027—, que se hará mediante una reasignación de recursos al interior del Poder Ejecutivo", sostuvo Oddone y aseguró que eso permitirá cumplir con las "metas fiscales" establecidas.

El ministro de Economía estimó que los aumentos en las transferencias sociales que se prevén para 2027 demandarán un gasto de US$ 30 millones y evitó señalar en cuáles ministerios están las mayores oportunidades de reasignación de recursos, porque eso es algo en lo que todavía se está trabajando.

"Lo que estamos haciendo es identificar objetos del gasto que son imposibles de tocar por su relevancia. Y, sobre todo lo demás, estamos trabajando bilateralmente para encontrar los lugares donde se están generando ahorros. Son aspectos quirúrgicos al interior de cada uno, no podría decir que hay ministerios donde hay más oportunidades que otros", aclaró Oddone.

También aclaró que el proyecto que remitirá el Poder Ejecutivo al Parlamento no incluye "ninguna iniciativa en materia tributaria".

"Cómo se van a reasignar esos recursos es parte de lo que estamos trabajando y los montos de esa reasignación va a determinar son parte de lo que decidamos priorizar en gasto en seguridad, infancia y en calle y eso es parte de lo que estamos discutiendo", apuntó el ministro.