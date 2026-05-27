"Tenemos alguna restricción en cuanto al crecimiento del gasto para el periodo que viene": Castillo sobre la Rendición de Cuentas

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo , se refirió al proyecto de Rendición de Cuentas y señaló que habrá "alguna restricción en cuanto al crecimiento" .

"La lista nuestra es larga, veremos cómo nos va en esa discusión. Tenemos expectativas firmes de que no sea con contracción. Seguramente vamos a tener que hacer bien los números ", mencionó en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Castillo después señaló que su lista de pedidos "larga" consiste en, por ejemplo, el "llenado de vacantes" y una mayor cantidad de "funcionarios para atender las demandas" .

Yamandú Orsi dijo que el gobierno "pelea" para que la Rendición de Cuentas no sea de "gasto cero"

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"Tenemos un 25% menos de funcionarios que lo que había en el periodo anterior del Frente Amplio en el gobierno. Antes era bastante difícil dar respuesta a todas las demandas que teníamos, ahora es peor todavía", afirmó.

Consultado por el margen presupuestal del gobierno, dijo que "no" ha escuchado que se les diga que es "gasto cero", pero aseguró que "sí que tenemos alguna restricción en cuanto al crecimiento del gasto para el periodo que viene".

"Hay un mecanismo intermedio, una alternativa, que es la distribución del gasto. ¿Cuáles de todos los compromisos que ha asumido el gobierno adquieren prioridad? Si tuviera que elegir uno, para mí todo lo que tiene que ver con el diálogo social es una de las cuestiones centrales", cerró su oratoria.

Orsi sobre la Rendición de Cuentas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó este martes que el gobierno trabaja para conseguir más recursos en la próxima Rendición de Cuentas y así evitar que el proyecto sea de "gasto cero".

"Estamos peleando para que no sea así", respondió el mandatario en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro al ser consultado sobre el margen presupuestal del gobierno.

Orsi indicó que este martes habrá reuniones vinculadas al tema y aseguró que el objetivo del Ejecutivo es encontrar recursos adicionales para áreas prioritarias. "La idea es encontrar algunos recursos más. Algo se puede conseguir", sostuvo.

Según dijo, los ministerios plantean nuevas necesidades mientras Economía evalúa cómo atenderlas. "Los ministros que no son el ministro de Economía piden recursos. El ministro de Economía tiene que buscar la forma de cumplir con eso a lo que nos habíamos comprometido", afirmó.

Consideró también que el Estado debe tener mayor capacidad de reasignar recursos según las prioridades del momento.

"Lo que hay que tener es la elasticidad de permitir dentro del propio Estado que lo que no está acá pueda venir para acá", sostuvo. El mandatario remarcó que actualmente las prioridades del gobierno son "infancia, seguridad y salud".