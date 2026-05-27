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Gobierno descarta decreto de excepción para liberar los 89 vehículos militares todoterreno retenidos en Aduanas

Los 89 vehículos adquiridos por el Ejército por más de US$ 9 millones siguen sin poder ingresar al país porque no cumplen con la normativa ambiental vigente sobre calidad del aire

27 de mayo de 2026 8:35 hs
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Los 89 vehículos tácticos y ambulancias adquiridos por el Ejército Nacional continúan retenidos en Aduanas y el gobierno descartó que su liberación vaya a realizarse mediante un decreto de excepción, según confirmaron fuentes del gobierno a El Observador.

Se trata de 84 vehículos todoterreno Agrale Marruá y cinco ambulancias compradas a través de una licitación pública realizada en febrero de 2025 por más de US$ 9 millones —a valores de 2024— durante la administración de Luis Lacalle Pou.

El problema radica en que los vehículos no cumplen con la normativa ambiental vinculada a la calidad del aire establecida en un decreto emitido en 2021, que fue prorrogándose en sucesivas ocasiones porque seguían ingresando unidades que no cumplían con esos estándares, explicaron las fuentes consultadas.

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La última autorización de este tipo se otorgó en 2025, agregaron las autoridades, pero actualmente “está todo trancado en Aduanas” y los vehículos no pueden ingresar al país por incumplir con la regulación ambiental vigente.

En el mes de abril TV Ciudad informó que los vehículos se encontraban retenidos en una aduana de frontera. Posteriormente, el presidente de la Comisión de Defensa del Frente Amplio, León Lev, había comunicado a dirigentes oficialistas que se trabajaba en una “homologación de Ambiente vía decreto de excepción por tratarse de vehículos militares”.

Sin embargo, fuentes del oficialismo señalaron a El Observador que la salida no será mediante ese mecanismo.

Qué establece el decreto en cuestión

El decreto cuestionado fue emitido el 4 de mayo de 2021 y regula estándares de emisión vinculados a la calidad del aire.

En su artículo 44 establece excepciones para vehículos que ingresen al territorio nacional “en forma transitoria”, ya sea para competencias, exhibiciones o proyectos experimentales vinculados a tecnologías, siempre con autorización temporal del Ministerio de Ambiente.

No obstante, el texto no contempla específicamente excepciones para vehículos militares.

El pliego de la licitación impulsada por el Ministerio de Defensa Nacional establecía la necesidad de incorporar “vehículos tácticos multipropósitos y ambulancias tácticas” para el Comando General del Ejército.

Según la resolución de compra firmada por el entonces ministro Armando Castaingdebat y el expresidente Luis Lacalle Pou, varias empresas se presentaron al llamado, aunque solo una cumplía técnicamente con los requisitos establecidos por Defensa.

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