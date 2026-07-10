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Florida lanza el "primer portal ciudadano inteligente de Uruguay": permite iniciar trámites, solicitar turnos y más

El sitio incorpora un asistente virtual basado en inteligencia artificial conocido como FlorIA

10 de julio de 2026 18:15 hs
El intendente de Florida, Carlos Enciso, en la presentación del portal

El intendente de Florida, Carlos Enciso, en la presentación del portal

Foto: Intendencia de Florida
Mi Portal Florida

Mi Portal Florida

Foto: Intendencia de Florida

La Intendencia de Florida lanza el "primer portal ciudadano inteligente de Uruguay", permite iniciar trámites, solicitar turnos, presentar reclamos y hacer el seguimiento de cada gestión. Desde la comuna detallaron que esto evitará "recorrer distintas oficinas o utilizar múltiples canales para acceder a los servicios".

El gobierno departamental definió a Mi Portal Florida como "la puerta de entrada a un gobierno inteligente". Además incorpora un asistente virtual basado en inteligencia artificial conocido como FlorIA. Este último " orienta a los usuarios paso a paso, resuelve dudas frecuentes y facilita la navegación por los distintos trámites y servicios departamentales".

Entre los servicios disponibles se encuentran trámites de Hacienda, Tránsito, Obras, Urbanismo y Vivienda, Registro Civil y Necrópolis. También incorpora un sistema de turnos online que permite consultar la disponibilidad de cada dependencia y seleccionar fecha.

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Mi Portal Florida

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A través del portal también será posible realizar reclamos urbanos adjuntando fotografías y la ubicación correspondiente. La plataforma ofrece un sistema de notificaciones en tiempo real que informa el estado de las gestiones, además de noticias, eventos y avisos oficiales. La intendencia lo definió como "el comienzo de una nueva etapa para Florida".

El acceso al portal se realiza utilizando las credenciales de ID Uruguay, sin necesidad de crear nuevos usuarios o recordar contraseñas adicionales. En los próximos meses se incorporarán nuevos trámites, servicios y funcionalidades.

"El lanzamiento representa un nuevo paso en la evolución de la gestión pública y busca simplificar la relación entre la ciudadanía y la intendencia", detallan desde la comuna.

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