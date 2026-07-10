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Da Silva dijo que sicarios "merecen" morir y que tendría que haber "toque de queda" en "algunos barrios"

El senador entiende que los grupos comando de las Fuerzas Armadas "pueden ayudar a la Policía" para combatir la inseguridad

10 de julio de 2026 16:25 hs
El senador nacionalista Sebastián Da Silva. Archivo

El senador nacionalista Sebastián Da Silva. Archivo

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, afirmó que los sicarios merecen morir y que debería haber toque de queda en algunos barrios de Montevideo.

"Si nosotros vemos el nivel de homicidios que tenemos en algunos barrios de Montevideo nos vamos a asustar. Estamos peor que en Sinaloa", dijo el senador de la oposición durante una entrevista este jueves en el programa Quién es Quién que se trasmite por Canal 5 y Radio Diamante FM. Y agregó que "en algunos barrios tendría toque de queda de tal hora a tal hora".

"Soy de los que entiendo que hay elementos de las Fuerzas Armadas, sobre todo los grupos comando, que pueden ayudar a la Policía", agregó el senador. Consultado sobre el entrenamiento de estas unidades (capacitadas para matar), Da Silva respondió que "en algunos casos hay que matar".

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"O vos pensás que los que andan atrás de una moto que le pagan 500 dólares, que no saben matar, y que matan de 50 tiros, ¿no merecen morir? Merecen", afirmó el nacionalista. "Si alguien que no tiene cura, la forma de ser eficiente en esa tarea es con esos grupos comando", según el legislador.

En otros asuntos, Da Silva, que preside la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, polemizó sobre los viajes del ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin. "Los viajes de la vicecanciller no se critican, se critican los del canciller porque agarró el curro de quedarse en Roma, donde el vivió los últimos 15 años. Y piensa que somos todos tarados", dijo el senador.

Para el opositor el hecho es "urticante" y "calienta". Además contó que el también senador blanco Rodrigo Blás lo llamó a la comisión y que lo están esperando. "Si él no va a la comisión lo interpelamos", agregó.

Consultado sobre si imagina como presidente de la República, Da Silva contestó que sí, pero que a los que son de la generación de Luis Lacalle Pou, "el destino" los va a poner "en otro lugar".

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