"Ya vendrá la disculpa": Da Silva cruzó a Valdomir por llamar "hijo de fracasado" a Jorge Larrañaga Vidal

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva , cuestionó duramente al diputado del Frente Amplio (FA), Sebastián Valdomir , luego de que este último catalogara a Jorge Larrañaga Vidal como "hijo de fracasado" .

"Este atrevido de mierda sin votos tiene la desvergüenza de hablar así del Guapo" , comenzó escribiendo el legislador de la oposición en su cuenta de X.

"Ya vendrá la disculpa, más vale que sea rápido. Después te hablan del respeto a la democracia y no sé qué, no sé cuánto. Veremos cuántos pares son 3 botas ", agregó.

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Da Silva había respondido a una publicación de Valdomir donde el político de izquierda tildó de "hijo de fracasado" a Jorge Larrañaga Vidal luego de que este respondiera a una publicación del frenteamplista.

Este atrevido de mierda sin votos tiene la desvergüenza de hablar así del Guapo. Ya vendrá la disculpa, más vale que sea rápido. Después te hablan del respeto a la democracia y no sé qué no sé cuánto. Veremos cuántos pares son 3 botas. https://t.co/e6T293IObP

"Seba, llamate a silencio. Date cuenta de que por ese tipo de comentarios hay más de un 70% de los uruguayos que les está dando la espalda. Son una vergüenza en la comparación histórica y con la región", escribió Larrañaga.

"Personajes como vos, que defienden lo indefendible, son la máxima expresión de este desastre. Si fracasó Larrañaga, que bajó todos los delitos, ¿qué se puede decir de tu gobierno que dejó la peor crisis de seguridad y que volvió al poder sin ninguna idea? Entiendo que para vos debe ser muy incómodo defender esto de los militares, pero estas expresiones absurdas solo te humillan más", añadió.

Seba, llamate a silencio. Date cuenta de que por ese tipo de comentarios hay más de un 70% de los uruguayos que les está dando la espalda. Son una vergüenza en la comparación histórica y con la región. Y personajes como vos que defienden lo indefendible son la máxima expresión de… https://t.co/MFLxX84GVJ — Jorge Larrañaga Vidal (@LarraJorge) June 23, 2026

Valdomir, en respuesta a la expresidenta del Sindicato de Policía Sifpom y dirigente nacionalista Patricia Rodríguez, había definido al fallecido dirigente blanco Jorge Larrañaga como un "gran fracasado como ministro del Interior".

Esto luego de que Rodríguez cuestionara en sus redes sociales la decisión del FA de utilizar vehículos militares para patrullar en barrios más peligrosos cuando en el pasado se "opuso" a acompañar una propuesta de Jorge Larrañaga para "sumar a las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad".

"Hoy impulsan medidas en la misma dirección. El tiempo pone las cosas en su lugar", escribió en su cuenta de X.