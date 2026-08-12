El complejo deportivo que Cerro Largo está a punto de inaugurar: cinco canchas, lago artificial y reinversión tras el rédito económico de la Copa Sudamericana 2025

Cerro Largo FC inaugurará el próximo 26 de setiembre su complejo deportivo Campo Arachán con el que revolucionará la vida del primer equipo.

El complejo constará de cinco canchas , todas para el uso de Primera ya que Cerro Largo no compite en juveniles sino que solamente lo hace en Tercera División.

Los vestuarios se hicieron a semejanza de los que tiene el Estadio Centenario .

Hay sala médica, sala para crioterapia y un gimnasio de 25 por ocho metros .

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La estructura del complejo se generó de tal forma que aquellos que estén en gimnasio o haciendo una recuperación física verán desde determinada altura cómo sus compañeros practican a nivel de campo.

"Es un concepto moderno que hizo el arquitecto de Boca Juniors", dijo a Referí Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo.

Complejo Arachán está ubicado en la ruta 8 en el tramo que conecta Melo con Aceguá, a dos kilómetros del centro de Melo.

Ya se plantaron 400 árboles para darle un entorno natural único ya que el predio está contiguo a un bosque indígena. Entre los 400 árboles hay 150 casuarinas para contener a futuro el impacto del viento.

Para mitigar el verano soleado y seco que suele tener Cerro Largo y para lograr que las canchas tengan un adecuado riego, se generó una laguna artificial de 170 por 70 metros que va a proveer al Complejo con 13 millones de litros de agua.

"Si no llueve por dos meses, tendremos los recursos de agua necesarios ahí. Fue una idea del arquitecto Diego Sosa", explicó Dehl.

"Fue una excelente idea que se ejecutó tras los movimientos de tierra y también se elevaron las canchas dos metros para que esa elevación logre mitigar el efecto de las lluvias", agregó.

Históricamente, Cerro Largo entrenaba en un complejo alquilado en las afueras de Melo y juega como local en el estadio Antonio Ubilla, con el cual ha contribuido a mejoras, así como también lo hizo con Melo Wanderers, para la construcción de un gimnasio.

Dehl no reveló cuánto invirtió Cerro Largo en su nuevo complejo, pero sí dijo que utilizó recursos generados por la participación en la Copa Sudamericana 2025, donde el equipo llegó a 16avos de final.

En ese torneo, Cerro Largo eliminó a Danubio en primera ronda jugando como local. Ahí embolsó US$ 225 mil y luego, por jugar en fase de grupos US$ 900 mil por sus tres partidos como locatario además de US$ 230 mil por sus dos partidos ganados en esa instancia.

Finalmente quedó eliminado en 16avos contra Central Córdoba, que venía de ser tercero en su grupo de Copa Libertadores. Al ser segundo en el grupo se llevó US$ 500 mil.

Es decir que su campaña internacional 2025 le generó ingresos por US$ 1.855.000.

"Este complejo se debe al mérito de los jugadores y el cuerpo técnico por sus éxitos deportivos y esta obra es dejarle algo al club, al fútbol de Cerro Largo y al departamento", concluyó Dehl.