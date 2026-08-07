Tragedia en Cerro Largo: murió un trabajador rural de 59 años tras ser alcanzado por un rayo durante el temporal

Un trabajador rural de 59 años murió este jueves luego de ser alcanzado por un rayo mientras realizaba tareas en un establecimiento ubicado en la zona de Laguna del Junco .

Según informó la Policía, el accidente ocurrió sobre las 15:20 en el establecimiento rural La Cuchilla . En ese momento, un hombre se presentó en la Seccional Octava para informar que su hermano había sido alcanzado por una descarga eléctrica de origen atmosférico mientras trabajaba en el campo.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en el suelo junto al caballo que montaba.

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El médico de guardia que concurrió a la escena constató el fallecimiento del trabajador y certificó que la muerte fue consecuencia de la descarga eléctrica provocada por el rayo.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente, mientras que la Fiscalía competente fue informada del caso y dispuso las actuaciones de rigor.

La noticia conmocionó a la localidad

La muerte de Cardozo provocó una fuerte repercusión en redes sociales, donde vecinos y allegados lo despidieron con mensajes de condolencias y recordaron su vínculo con la comunidad de Tupambaé.

Según recogió el medio local La Red Independiente, vecinos de la zona recordaron a Cardozo como una persona trabajadora, servicial y muy apreciada por la comunidad de Tupambaé.

Además de su actividad rural, era un apasionado de las fiestas hípicas, especialmente de los raid, y participaba activamente en las actividades del Centro Obrero de Tupambaé, donde era una figura conocida.

Más allá de los homenajes, la noticia dio lugar a intercambios sobre los riesgos que enfrentan quienes trabajan en el medio rural durante episodios de tormenta eléctrica.

Algunos usuarios señalaron que en establecimientos rurales se suspenden las tareas cuando existe riesgo de descargas atmosféricas, mientras que otros recordaron experiencias personales vividas en el campo.

"Me crié en el campo; siempre nuestros mayores nos hablaban de la centella que corría por el alambrado", escribió un usuario. Otra persona comentó que el hecho le hizo recordar a su padre, quien trabajaba en el medio rural y le transmitía el temor que generaban las tormentas eléctricas.

También hubo mensajes que destacaron que este tipo de accidentes "pueden ocurrir tanto en el campo como en las casas", mientras otros plantearon la necesidad de reforzar las medidas de prevención cuando se emiten advertencias por tormentas.