Estupor en el fútbol de Tailandia: murió un jugador luego de ser alcanzado por un rayo en pleno partido

Una tragedia sin precedentes conmocionó al fútbol asiático tras confirmarse la muerte de un futbolista en Tailandia , quien perdió la vida luego de ser impactado por un rayo en pleno campo de juego mientras disputaba un encuentro oficial.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El fatídico episodio ocurrió durante el desarrollo del partido, cuando las condiciones meteorológicas se deterioraron de manera repentina. En medio del compromiso, una fuerte descarga eléctrica cayó directamente sobre el terreno de juego, alcanzando al jugador Safwan (Sofwan) Awae , de 24 años, quien integraba recientemente el plantel de Yala FC .

Todo resultó en un instante y de forma fulminante ante la mirada atónita e impotente de sus compañeros, rivales y los aficionados presentes en las tribunas.

A pesar de la inmediata intervención de los servicios de emergencia y del personal médico presente en el estadio, quienes le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre el césped antes de trasladarlo de urgencia al centro hospitalario más cercano, los profesionales de la salud no pudieron revertir la gravedad del cuadro y terminaron confirmando su deceso poco después de su ingreso.

De Anfield a Turquía: el ambicioso plan de Trabzonspor de Turquía para reunir nuevamente a Darwin Núñez con Mohamed Salah

Peñarol vs Wanderers EN VIVO por la final del Torneo Intermedio: Diego Aguirre confirmó a los titulares y pone todo lo mejor que tiene, sin guardar nada pensando en el inicio del Clausura

Safwan (Sofwan) Awae murió a los 24 años

Además, nueve jugadores más resultaron heridos por el impacto, según informaron medios locales como el Bangkok Post y Thai PBS.

La noticia provocó una profunda ola de estupor y luto en la liga local y en todo el ambiente deportivo internacional.

Diversos clubes, dirigentes y futbolistas han volcado sus condolencias hacia la familia de la víctima y la institución afectada, al tiempo que el suceso reabre el debate sobre la necesidad de ajustar los protocolos de suspensión de partidos ante alertas meteorológicas y tormentas eléctricas.