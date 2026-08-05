El club español que va con todo por la contratación de Matías Viña, quien se encuentra inactivo y apartado en River Plate argentino, a préstamo de Flamengo

El futuro del lateral izquierdo de la selección uruguaya Matías Viña puede estar en el fútbol español. Getafe inició negociaciones formales para conseguir la contratación del defensor de 28 años, cuyo pase pertenece a Flamengo de Brasil y en la actualidad, no es utilizado en River Plate de Argentina, en donde se encuentra a préstamo.

Las conversaciones entre el conjunto español y el club carioca avanzan bajo la modalidad de un préstamo por 12 meses -según informa Globo-, incluyendo una opción de compra al finalizar la cesión.

La dirigencia de River Plate argentino decidió apartar a Matías Viña del plantel a principios de julio para no activar una cláusula de compra obligatoria a Flamengo de US$ 5 millones, la cual se ejecutaba de forma automática si disputaba la mitad de los minutos de la temporada.

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Ante la negativa inicial del club carioca de rescindir la cesión de manera anticipada sin una indemnización, la aparición del interés europeo se presenta como una solución ideal para todas las partes.

Además del interés concreto de Getafe por sumar al defensor uruguayo para disputar LaLiga de España, Olympiacos de Grecia también ha avanzado en las últimas horas como otro candidato para lograr su incorporación.

De concretarse el traspaso al Viejo Continente, Viña logrará salir de la inactividad en el fútbol argentino y Flamengo asegurará un destino para el jugador.