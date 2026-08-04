El difícil presente y el calvario que vive Matías Viña, mientras Flamengo le busca un club contrarreloj, tras ser apartado de River Plate argentino; mirá los detalles

La etapa de Matías Viña en River Plate argentino llegó a un prematuro punto de quiebre. El lateral izquierdo uruguayo fue apartado del plantel principal por decisión del entrenador Eduardo Coudet y actualmente se entrena de forma diferenciada, un escenario que obliga a Flamengo -club dueño de su ficha hasta 2028- a buscarle una salida inmediata mediante un nuevo préstamo.

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River Plate había desembolsado US$ 500 mil por la cesión temporal del futbolista.

Dicho acuerdo incluía una cláusula de compra obligatoria si el jugador de la selección uruguaya disputaba al menos el 50% de los partidos del conjunto millonario en la temporada 2026.

Al quedar relegado en la consideración del cuerpo técnico de River Plate, el club argentino busca evitar el cumplimiento de esa condición, mientras el entorno del jugador sondea alternativas en el mercado que puedan asumir su elevado salario, cercano a US$ 195.000.

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El presente de Matías Viña dista mucho del contexto de su contratación. A comienzos de 2024, Flamengo invirtió alrededor de US$ 8.200.000 para contratarlo desde Roma como un refuerzo estelar.

Sin embargo, entre la falta de continuidad, un rendimiento lejano a lo esperado y una severa lesión de rodilla sufrida en agosto de ese mismo año, el defensor nunca logró asentarse como titular en el Mengao.

Ahora, la directiva carioca trabaja a contrarreloj para reubicarlo en una institución donde pueda recuperar rodaje.