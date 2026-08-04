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El difícil presente y el calvario que vive Matías Viña, mientras Flamengo le busca un club contrarreloj, tras ser apartado de River Plate argentino; mirá los detalles

El lateral izquierdo de la selección uruguaya es noticia en Argentina y en Brasil

4 de agosto de 2026 17:43 hs
Matías Viña en su debut con la camiseta de River Plate

Matías Viña en su debut con la camiseta de River Plate

Foto: River Plate

River Plate había desembolsado US$ 500 mil por la cesión temporal del futbolista.

Dicho acuerdo incluía una cláusula de compra obligatoria si el jugador de la selección uruguaya disputaba al menos el 50% de los partidos del conjunto millonario en la temporada 2026.

El momento difícil de Matías Viña

Al quedar relegado en la consideración del cuerpo técnico de River Plate, el club argentino busca evitar el cumplimiento de esa condición, mientras el entorno del jugador sondea alternativas en el mercado que puedan asumir su elevado salario, cercano a US$ 195.000.

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El presente de Matías Viña dista mucho del contexto de su contratación. A comienzos de 2024, Flamengo invirtió alrededor de US$ 8.200.000 para contratarlo desde Roma como un refuerzo estelar.

Sin embargo, entre la falta de continuidad, un rendimiento lejano a lo esperado y una severa lesión de rodilla sufrida en agosto de ese mismo año, el defensor nunca logró asentarse como titular en el Mengao.

Ahora, la directiva carioca trabaja a contrarreloj para reubicarlo en una institución donde pueda recuperar rodaje.

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