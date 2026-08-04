El historial de finales entre Peñarol vs Wanderers y las estadísticas recientes de cara a la final del Torneo Intermedio

Peñarol y Wanderers se enfrentan este miércoles a la hora 20.00 en el Estadio Centenario en la final del Torneo Intermedio. La última vez que jugaron una final oficial fue en 1986, por la Liguilla correspondiente a la temporada 1985.

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En la historial de ambas instituciones se enfrentaron 395 veces con 206 triunfos aurinegros, 113 empates y 76 victorias para Wanderers con 696 goles para el carbonero y 393 de los bohemios.

En materia de finales definieron por primera vez un título el 30 de julio de 1905 cuando se enfrentaron por la The Tie Competition también llamada Copa Competencia-Frank Chevallier Boutell.

Era un torneo que se jugaba entre equipos uruguayos y argentinos pero la decisión de los finalistas a nivel local valía como un título oficial y ahí CURCC venció 3-2 a Wanderers con dos goles de Juan Pena y uno de Domingo Zibechi.

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CURCC se fundó el 28 de setiembre de 1891 y en 1913 cambió su nombre a Peñarol. Nacional sostiene que son dos instituciones deportivas distintas y en eso se centra una histórica discusión por el decanato del fútbol uruguayo.

Durante el cisma del fútbol uruguayo (1922-1925), en el que Peñarol abandonó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para jugar en la Federación Uruguaya de Fútbol, Wanderers jugó en la Federación no como Montevideo Wanderers sino como Atlético Wanderers.

Año Copa Resultado 1905 The Tie Competition CURCC 3-2 Wanderers 1907 The Tie Competition CURCC 3-1 Wanderers 1907 Copa de Honor CURCC 3-0 Wanderers 1909 Copa de Honor CURCC 1-0 Wanderers 1910 The Tie Competition CURCC 1-0 Wanderers 1910 Torneo Artigas CURCC 1-0 Wanderers 1912 Torneo Artigas CURCC 3-2 Wanderers 1916 Copa Jockey Club* Peñarol 3-0 Wanderers 1917 Copa Albion Peñarol 3-0 Wanderers 1924 Trofeo Copa de Leche* Peñarol 2-1 Atlético Wanderers 1926 Copa El Imparcial* Peñarol 1-0 Wanderers 1945 Copa Campomar y Soulas SA* Peñarol 3-3 Wanderers 1986 Liguilla Peñarol 2-1 Wanderers 2012 Copa Ciudad de Trinidad* Peñarol 4-1 Wanderers 2015 Copa Forever Faster Puma* Peñarol 3-1 Wanderers * Partidos amistosos

Once de las 15 finales que jugaron Peñarol y Wanderers se dieron en la época del amateurismo donde los bohemios fueron uno de los grandes animadores.

Es que Wanderers fue campeón uruguayo en 1906, 1909, 1923 y 1931. Es más, en la primera y última de esas ediciones ganó el torneo en forma invicta. El profesionalismo en Uruguay comenzó en 1932.

El bohemio también fue campeón a nivel local de la Copa de Honor en 1908, 1910 y 1937, campeón de la Copa y Campeonato Competencia en 1906 y 1908, 1911, 1917 y 1918 pare reverdecer laureles en 1987 y 1990.

Peñarol, siete veces en la era del CURCC, le ganó todas las finales en las que se enfrentaron.

La única vez que empataron fue en 1945 cuando inauguraron el estadio de Juan Lacaze, en Colonia.

El último título oficial que disputaron fue el 26 de enero de 1986 cuando se enfrentaron en la final de la Liguilla perteneciente a la temporada 1985.

Wanderers jugó con Celso Otero, Gonzalo Díaz, Mario Rebollo, Gonzalo Madrid, Miguel Delgado; Sergio González, José Enrique Peña, Pablo Bengoechea; Walter Luis Pelletti, Enrique Báez y Luis Noé.

Peñarol lo hizo con Fernando Álvez, Alfonso Domínguez, José Batlle Perdomo, Obdulio Trasante, Eliseo Rivero; Eduardo Da Silva, Miguel Bossio, José Luis Zalazar; Antonio Alzamendi, Ricardo Viera y Víctor Hurtado.

Ambos ya estaban clasificados a la Copa Libertadores 1986 y Nacional no participó de la Liguilla.

Bengoechea abrió la cuenta de penal a los 53', empató Alzamendi a los 88' llevando el partido a alargue y Gerardo Pilas, que había entrado por el Dito Da Silva, liquidó el pleito a los 93', en el inicio del alargue.

Roque Gastón Máspoli era el entrenador de Peñarol y al otro día su contrato fue renovado a la vez que se sumaron como altas Luis Alberto Acosta y José Luis "Pete" Russo.

El DT de Wanderers era Óscar Tabárez que también había hecho una gran campaña en el Uruguayo de 1985 con el vicecampeonato, detrás de Peñarol.

Esa final marcó la despedida de Peñarol de Antonio Alzamendi, goleador del Uruguayo 1985 jugando una sola rueda.

En 1986, Wanderers protagonizó la mejor Copa Libertadores de su historia compitiendo de igual a igual con River Plate, a la postre campeón, Boca Juniors (el juez se empleó al máximo para que los argentinos ganaran en La Bombonera) y le ganaron por paliza al propio Peñarol.

Esa Libertadores de 1986 marcó para Peñarol el debut de Diego Aguirre a nivel copero y también la despedida de Fernando Morena, quien retornó al club tras anunciar su retiro.

La última final que jugaron Peñarol y Wanderers se dio en el Centenario en la presentación de Diego Forlán en 2015 quien anotó un golazo de pierna zurda.