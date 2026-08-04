El tercer país más chico del mundo cambió su nombre: cómo se llama desde 2026

La República de Nauru, considerada el tercer país más pequeño del mundo por población, adoptó oficialmente el nombre de República de Naoero, una modificación con la que busca recuperar la denominación tradicional de la isla y reforzar su identidad cultural.
La decisión fue impulsada por el presidente David Adeang y forma parte de un proceso institucional que incluyó una reforma constitucional y la posterior notificación del cambio a la comunidad internacional, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Con una población cercana a los 12.000 habitantes y una superficie de apenas 21 kilómetros cuadrados, el país del Pacífico Sur es uno de los estados soberanos más pequeños del planeta. Solo el Vaticano y Tuvalu tienen menos habitantes.
¿Por qué Nauru pasó a llamarse Naoero?
El cambio responde a una iniciativa presentada por el presidente David Adeang, quien sostuvo que el nombre "Naoero" representa de manera más fiel la historia, la lengua y la identidad de la nación insular. Según explicó el Gobierno, la denominación "Nauru" se popularizó durante el período colonial debido a que los exploradores y administradores extranjeros modificaron la pronunciación original para facilitar su uso.
Durante el debate parlamentario, Adeang afirmó que recuperar el nombre tradicional constituye un reconocimiento a las generaciones que preservaron la cultura local y una forma de fortalecer el sentido de pertenencia nacional. La reforma también establece que todos los documentos oficiales, acuerdos, registros y referencias legales pasarán a utilizar la nueva denominación.
Tras completar el proceso interno, el país informó esta semana oficialmente el cambio a las Naciones Unidas, que ya actualizó el nombre de uno de sus Estados miembros a República de Naoero.
La modificación también alcanza otros aspectos de la identificación internacional. El Gobierno prevé reemplazar progresivamente el código utilizado en distintos registros y adoptar la nueva denominación en organismos internacionales, documentos diplomáticos y símbolos oficiales.
Naoero obtuvo su independencia de Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido en 1968, luego de haber estado bajo distintas administraciones coloniales. A lo largo de su historia también fue conocida como "Pleasant Island", nombre que le dio el navegante británico John Fearn a fines del siglo XVIII, además de otras variantes surgidas por adaptaciones lingüísticas.
En los últimos años, varios países impulsaron cambios similares para recuperar nombres vinculados con su historia o su idioma. Entre los casos más conocidos figuran Eswatini, que dejó atrás la denominación de Suazilandia, y Türkiye, que promovió el uso internacional de su nombre en turco.