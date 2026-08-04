El tercer país más chico del mundo cambió su nombre: cómo se llama desde 2026

La República de Nauru, considerada el tercer país más pequeño del mundo por población, adoptó oficialmente el nombre de República de Naoero , una modificación con la que busca recuperar la denominación tradicional de la isla y reforzar su identidad cultural.

La decisión fue impulsada por el presidente David Adeang y forma parte de un proceso institucional que incluyó una reforma constitucional y la posterior notificación del cambio a la comunidad internacional, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU) .

Con una población cercana a los 12.000 habitantes y una superficie de apenas 21 kilómetros cuadrados, el país del Pacífico Sur es uno de los estados soberanos más pequeños del planeta. Solo el Vaticano y Tuvalu tienen menos habitantes.

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El cambio responde a una iniciativa presentada por el presidente David Adeang , quien sostuvo que el nombre "Naoero" representa de manera más fiel la historia, la lengua y la identidad de la nación insular. Según explicó el Gobierno, la denominación "Nauru" se popularizó durante el período colonial debido a que los exploradores y administradores extranjeros modificaron la pronunciación original para facilitar su uso.

Durante el debate parlamentario, Adeang afirmó que recuperar el nombre tradicional constituye un reconocimiento a las generaciones que preservaron la cultura local y una forma de fortalecer el sentido de pertenencia nacional. La reforma también establece que todos los documentos oficiales, acuerdos, registros y referencias legales pasarán a utilizar la nueva denominación.

David Adeang

Tras completar el proceso interno, el país informó esta semana oficialmente el cambio a las Naciones Unidas, que ya actualizó el nombre de uno de sus Estados miembros a República de Naoero.

La modificación también alcanza otros aspectos de la identificación internacional. El Gobierno prevé reemplazar progresivamente el código utilizado en distintos registros y adoptar la nueva denominación en organismos internacionales, documentos diplomáticos y símbolos oficiales.

Naoero obtuvo su independencia de Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido en 1968, luego de haber estado bajo distintas administraciones coloniales. A lo largo de su historia también fue conocida como "Pleasant Island", nombre que le dio el navegante británico John Fearn a fines del siglo XVIII, además de otras variantes surgidas por adaptaciones lingüísticas.

En los últimos años, varios países impulsaron cambios similares para recuperar nombres vinculados con su historia o su idioma. Entre los casos más conocidos figuran Eswatini, que dejó atrás la denominación de Suazilandia, y Türkiye, que promovió el uso internacional de su nombre en turco.