Inumet espera para el año que viene nuevos radares para pronosticar con mayor precisión eventos climáticos y un sistema de advertencias tempranas

La presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) Madeleine Renom adelantó que el organismo espera para el año que viene tener dos radares nuevos y un sistema de advertencias pronosticadas que se emitan a 24 o 48 horas antes del suceso.

La jerarca estuvo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados en el marco de la Rendición de Cuentas y allí dio detalles sobre los objetivos que la institución espera concretar para el 2027.

Sobre los radares, dijo que el contrato de adjudicación se firmó en este último mayo . "Esperemos que estén para el año que viene", dijo Renom en rueda de prensa.

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"Van estar en Castellanos , departamento de Canelones, y en Young en el departamento de Río Negro. No cubren todo el país , pero si cubren la región. Toda la parte sur y sureste del país ", contó la presidenta del Inumet.

Esta zona es donde está "la mayor población e ingreso de tormentas importantes", además de "parte del litoral que es donde las tormentas que vienen desde el este argentino nos impacta", agregó. "Nos queda desprovisto el norte, que es donde también hay eventos bastante severos", reconoció.

"También estamos trabajando para implementar el año que viene lo que se llama advertencias pronosticadas, a 24 y 48 horas, se está trabajando", agregó la jerarca.

Sobre el fenómeno de El Niño en Uruguay, dijo que en cuanto a precipitaciones, "en setiembre empieza a notarse en el norte del país".

"Lo vamos enfrentar como hasta ahora en los últimos cuatro eventos de El Niño muy fuertes que hubo: 1982/83, 1997/98, 2015/16 y 2023/24. Hay algunas cosas que no podemos precisar porque no tenemos esa información en altura que es lo que pretende mejorar la adquisición de estos radares", sentenció.