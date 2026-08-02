Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 3 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica una jornada marcada por el aumento de la inestabilidad para este lunes 3 de agosto , con precipitaciones y tormentas que afectarán a buena parte del país, además de neblinas y bancos de niebla durante gran parte del día.

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En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 16 °C .

Durante la mañana el cielo estará nuboso a cubierto , con baja probabilidad de precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche se prevén precipitaciones y tormentas aisladas , manteniéndose el cielo cubierto y la presencia de neblinas.

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El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h , rotando luego al este y sureste con igual intensidad.

Este

La región este tendrá una mínima de 9 °C y una máxima de 19 °C.

Inumet prevé una jornada nubosa y cubierta, con probables precipitaciones y tormentas desde la mañana. En la segunda mitad del día las lluvias y tormentas continuarán, acompañadas de neblinas.

Los vientos irán del noreste al este entre 10 y 30 km/h, rotando luego al sureste, con períodos de viento variable de hasta 10 km/h.

Oeste

Para el oeste del país se anuncian 11 °C de mínima y 20 °C de máxima.

Durante toda la jornada predominará un cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas desde la mañana y lluvias durante la tarde y la noche. También se prevén neblinas y bancos de niebla.

El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, rotando luego al sureste, con períodos de intensidad variable.

Norte

El norte será la región más cálida del país, con una mínima de 12 °C y una máxima de 24 °C.

El organismo prevé precipitaciones y tormentas durante toda la jornada, con neblinas y bancos de niebla. Además, podrán registrarse rachas fuertes de viento asociadas a las tormentas, tanto en la mañana como en la tarde y la noche.

Los vientos soplarán del noreste al norte entre 10 y 30 km/h durante la primera mitad del día y rotarán del norte al sur hacia la noche, con períodos de viento variable.