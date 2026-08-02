Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 3 de agosto

En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 16 °C, según Inumet

2 de agosto de 2026 21:00 hs
20250408 Lluvia, frio, mal tiempo, paraguas, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica una jornada marcada por el aumento de la inestabilidad para este lunes 3 de agosto, con precipitaciones y tormentas que afectarán a buena parte del país, además de neblinas y bancos de niebla durante gran parte del día.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 16 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche se prevén precipitaciones y tormentas aisladas, manteniéndose el cielo cubierto y la presencia de neblinas.

Más noticias

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 2 de agosto

Todo el país bajo alerta naranja por tormentas muy fuertes y severas desde esta noche y la madrugada del sábado

El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h, rotando luego al este y sureste con igual intensidad.

Este

La región este tendrá una mínima de 9 °C y una máxima de 19 °C.

Inumet prevé una jornada nubosa y cubierta, con probables precipitaciones y tormentas desde la mañana. En la segunda mitad del día las lluvias y tormentas continuarán, acompañadas de neblinas.

Los vientos irán del noreste al este entre 10 y 30 km/h, rotando luego al sureste, con períodos de viento variable de hasta 10 km/h.

Oeste

Para el oeste del país se anuncian 11 °C de mínima y 20 °C de máxima.

Durante toda la jornada predominará un cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas desde la mañana y lluvias durante la tarde y la noche. También se prevén neblinas y bancos de niebla.

El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, rotando luego al sureste, con períodos de intensidad variable.

Norte

El norte será la región más cálida del país, con una mínima de 12 °C y una máxima de 24 °C.

El organismo prevé precipitaciones y tormentas durante toda la jornada, con neblinas y bancos de niebla. Además, podrán registrarse rachas fuertes de viento asociadas a las tormentas, tanto en la mañana como en la tarde y la noche.

Los vientos soplarán del noreste al norte entre 10 y 30 km/h durante la primera mitad del día y rotarán del norte al sur hacia la noche, con períodos de viento variable.

Las más leídas

Transferencias monetarias: por qué el modelo uruguayo termina castigando a los más vulnerables

La casa de Margarita Xirgu en Punta Ballena fue declarada Monumento Histórico Nacional: semblanza del lugar donde la actriz catalana encontró paz en el exilio

Líder, capitán y respetado por los grandes: Federico Valverde brilló en Real Madrid y se fundió en un afectuoso abrazo con José Mourinho en lo que fue el gesto de la jornada

Una joven de 26 años fue asesinada a puñaladas en Tres Cruces: la Policía detuvo a su pareja

Temas

Inumet Uruguay Clima

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos