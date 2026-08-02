Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 3 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica una jornada marcada por el aumento de la inestabilidad para este lunes 3 de agosto, con precipitaciones y tormentas que afectarán a buena parte del país, además de neblinas y bancos de niebla durante gran parte del día.
Montevideo y Área Metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 16 °C.
Durante la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones, neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche se prevén precipitaciones y tormentas aisladas, manteniéndose el cielo cubierto y la presencia de neblinas.
El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h, rotando luego al este y sureste con igual intensidad.
Este
La región este tendrá una mínima de 9 °C y una máxima de 19 °C.
Inumet prevé una jornada nubosa y cubierta, con probables precipitaciones y tormentas desde la mañana. En la segunda mitad del día las lluvias y tormentas continuarán, acompañadas de neblinas.
Los vientos irán del noreste al este entre 10 y 30 km/h, rotando luego al sureste, con períodos de viento variable de hasta 10 km/h.
Oeste
Para el oeste del país se anuncian 11 °C de mínima y 20 °C de máxima.
Durante toda la jornada predominará un cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas desde la mañana y lluvias durante la tarde y la noche. También se prevén neblinas y bancos de niebla.
El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, rotando luego al sureste, con períodos de intensidad variable.
Norte
El norte será la región más cálida del país, con una mínima de 12 °C y una máxima de 24 °C.
El organismo prevé precipitaciones y tormentas durante toda la jornada, con neblinas y bancos de niebla. Además, podrán registrarse rachas fuertes de viento asociadas a las tormentas, tanto en la mañana como en la tarde y la noche.
Los vientos soplarán del noreste al norte entre 10 y 30 km/h durante la primera mitad del día y rotarán del norte al sur hacia la noche, con períodos de viento variable.