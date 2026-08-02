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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 2 de agosto

La capital tendrá una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C, según el pronóstico de Inumet

2 de agosto de 2026 9:07 hs
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Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este domingo 2 de agosto una jornada con nubosidad variable en todo el país, presencia de nieblas y neblinas durante la mañana y precipitaciones escasas en el norte, el oeste y el este. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 18 °C en Montevideo y el este, y los 24 °C en el norte.

Montevideo y área metropolitana

La capital tendrá una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 18 °C.

Durante la mañana estará nuboso, con períodos de cielo cubierto y presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del este al noreste entre 10 y 30 km/h.

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En la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso, con períodos de cubierto. El viento del noreste soplará entre 20 y 30 km/h.

Norte

El norte registrará las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 10 °C y una máxima de 24 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, precipitaciones escasas y presencia de nieblas y neblinas. El viento del este al noreste soplará entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h.

Hacia la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y probables precipitaciones escasas. El viento del este y noreste se mantendrá entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Oeste

Para el oeste del país se prevé una mínima de 9 °C y una máxima de 20 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones escasas y neblinas y bancos de niebla. Los vientos del este al noreste soplarán entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con períodos de cubierto y presencia de neblinas. El viento del noreste soplará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Este

En el este del país se pronostica una mínima de 8 °C y una máxima de 18 °C.

La mañana estará nubosa, con períodos de cubierto, precipitaciones escasas y presencia de nieblas y neblinas. El viento rotará del sector sur al sector este con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso, con períodos de cubierto y probables precipitaciones. El viento del noreste soplará entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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