El Niño "Godzilla" empieza a mostrar sus efectos: Inumet alerta por tormentas y meteorólogos prevén un agosto "preocupante"

Los meteorólogos Nubel Cisneros y José Serra advirtieron que el pasaje de un frente frío entre la noche del viernes y la madrugada del sábado generará condiciones favorables para tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes en todo el territorio nacional, en línea con el aviso especial emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) . Ambos coincidieron, además, en que el excepcional episodio de El Niño aumentará durante agosto el riesgo de lluvias abundantes, tormentas severas y crecidas de ríos y arroyos.

En diálogo con El Observador, Cisneros explicó que el fenómeno llegará tras varios días de temperaturas elevadas y altos niveles de humedad , un escenario que favorecerá el desarrollo de tormentas severas.

"El viernes vamos a tener temperaturas cercanas a los 30 °C en el norte del país y también sobre la zona del litoral . Son condiciones propicias para que puntualmente se generen tormentas fuertes y muy fuertes, con intensa actividad eléctrica, probables granizadas y rachas de viento ", afirmó.

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A diferencia de otros eventos meteorológicos, el especialista sostuvo que no habrá una región claramente más expuesta que otra. " Todo el país va a estar bajo la misma situación. No hay ninguna zona en la que podamos decir que va a estar más o menos afectada", señaló.

Cuándo mejorará el tiempo

Cisneros indicó que las condiciones comenzarán a estabilizarse durante la mañana del sábado en el suroeste y el litoral, mientras que la mejoría se extenderá gradualmente al resto del territorio.

Hacia la tarde del sábado las lluvias tenderán a cesar en casi todo el país y solo persistirán sobre las zonas de frontera norte y noreste.

Tras el pasaje del frente frío se registrará un descenso de temperatura, aunque aclaró que no se espera el ingreso de una masa de aire polar. "Las temperaturas van a bajar, pero no será un descenso demasiado relevante. Volverán condiciones frescas a ligeramente templadas", explicó.

El Niño "Godzilla" empezará a sentirse con más fuerza en agosto

Más allá del episodio previsto para este fin de semana, Cisneros sostuvo que agosto marcará el comienzo de una etapa de mayor influencia del intenso fenómeno de El Niño, al que calificó como un "Niño Godzilla" por la magnitud que alcanzará.

Según el meteorólogo, el fenómeno comenzará a interactuar con mayor intensidad sobre Uruguay, especialmente durante la segunda quincena del mes.

"Hay que esperar que las temperaturas vuelvan a subir rápidamente y que tengamos eventos de lluvias importantes durante agosto, asociados también a tormentas fuertes", afirmó.

En ese sentido, advirtió que el escenario podría favorecer nuevos episodios de crecidas. "Comienza a generar fenómenos preocupantes y volvemos a tener crecidas de ríos y arroyos prácticamente en todo el territorio", señaló.

Agregó que la influencia de este fuerte episodio de El Niño abarcará a todo el país y no solo a determinadas regiones.

José Serra: "No es un Niño común, es un escenario de riesgo"

La visión de Nubel Cisneros coincide con la del meteorólogo José Serra, quien también advirtió que Uruguay ingresará en un período de mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos severos como consecuencia del excepcional episodio de El Niño.

En diálogo con El Observador, Serra sostuvo que el fenómeno "no es un Niño común, es un escenario de riesgo desde el punto de vista científico", ya que no existen antecedentes de temperaturas tan elevadas en las aguas del Pacífico tropical.

"No hay antecedentes de un Niño donde se observen temperaturas del océano tan altas. Estamos llegando a los dos grados y el fenómeno sigue intensificándose. El calentamiento global sostenido y el cambio climático también potencian este escenario", afirmó.

Según el meteorólogo, agosto estará marcado por lluvias abundantes, varios episodios de precipitaciones y tormentas, especialmente durante la segunda quincena del mes.

"Vamos a tener algunas mejoras temporarias de dos o tres días, pero será un mes con volúmenes significativos de lluvia y algunos fenómenos meteorológicos severos", señaló.

Serra también advirtió que las temperaturas continuarán por encima de los valores normales y manifestó preocupación por la ausencia de heladas meteorológicas y agrometeorológicas durante el invierno.

"Eso perjudica significativamente a los cultivos de invierno, que necesitan acumular horas de frío para su desarrollo", explicó.

Crecidas de ríos, impacto en el agro y una primavera más complicada

El especialista sostuvo que las lluvias ya están generando consecuencias en distintas regiones del país, con campos saturados, dificultades para las cosechas y un aumento del caudal de ríos y arroyos.

Mencionó, entre otros, al río Uruguay, el río Negro, el Yi y el Tacuarembó, cuyas cuencas podrían seguir recibiendo importantes aportes de agua durante las próximas semanas.

Aunque estimó que Montevideo no será la zona con los mayores acumulados de lluvia, sí advirtió que la capital continuará expuesta a tormentas fuertes y a inundaciones puntuales cuando coincidan precipitaciones intensas. "Los eventos severos van a ser más frecuentes y cada vez más intensos", aseguró.

Además, indicó que los efectos del fenómeno también podrían sentirse de forma indirecta por el impacto sobre la producción agropecuaria, con eventuales aumentos en el costo de algunos alimentos.

Finalmente, Serra sostuvo que el pico del fenómeno podría alcanzarse entre octubre y diciembre, con una influencia que incluso podría extenderse hasta fines del invierno de 2027. "Esto no es un Niño cualquiera", subrayó.

El aviso especial de Inumet

Las declaraciones de Cisneros coinciden con el aviso especial emitido por Inumet, que prevé un período de tormentas fuertes y puntualmente severas entre la tarde del viernes 31 de julio y la noche del sábado 1° de agosto.

Según el organismo, el fenómeno comenzará por el litoral oeste y avanzará hacia el noreste durante el sábado. Se esperan precipitaciones acumuladas de entre 40 y 60 milímetros, aunque en forma puntual podrían registrarse valores superiores.

Inumet recomendó a la población mantenerse atenta a las próximas actualizaciones de los pronósticos y a las eventuales alertas meteorológicas que puedan emitirse a medida que evolucione la situación.