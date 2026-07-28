"No hay transición": meteorólogo anticipa brusco impacto de El Niño "Godzilla" desde agosto

El meteorólogo Nubel Cisneros aseguró que las lluvias comenzarán a retirarse de Uruguay en las próximas horas y pronosticó que desde este miércoles el tiempo permanecerá estable en prácticamente todo el país, con un ascenso de las temperaturas hacia el fin de la semana.

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Según explicó en su espacio con Subrayado (Canal 10), durante este martes las precipitaciones quedarán restringidas al norte y noreste del territorio.

" Mañana solamente lluvias en la zona norte y noreste del país. El resto del territorio libre de lluvias, que abandonan la región ya a partir de mañana. Miércoles libre de lluvias" , afirmó.

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Además, adelantó que el jueves llegará un cambio en las condiciones del tiempo. "A partir del día jueves, temperaturas en ascenso muy lindas" , señaló.

La preocupación por la creciente del río Uruguay

Cisneros advirtió que, aunque las lluvias cesen en Uruguay, la situación seguirá siendo compleja en el litoral debido al aumento del caudal del río Uruguay.

Explicó que la creciente responde a las abundantes precipitaciones registradas en la cuenca media y alta del río, en territorio brasileño.

"Es agua que viene de la cuenca media y alta. Son lluvias que se han estado gestando en Brasil. Ya se veía venir esta crecida del río Uruguay", indicó.

El meteorólogo agregó que las lluvias continúan en el sur de Brasil y que el funcionamiento de las represas contribuye al incremento del caudal.

"Hay muchas represas, está muy represado el río Uruguay en territorio brasileño. Se abren rápidamente y es por eso que llega ese caudal de agua tan importante que está llegando", explicó.

En ese sentido, consideró que la situación seguirá generando dificultades en los departamentos del litoral.

"Indudablemente sí va a estar generando graves problemas en la zona litoral", sostuvo.

El Niño, un agosto más cálido y una primavera muy lluviosa

Consultado sobre el tiempo para los próximos meses, Cisneros afirmó que "el Niño Godzilla comienza a hacerse notar", en referencia a un episodio de El Niño de gran intensidad, y advirtió que traerá temperaturas elevadas, tormentas severas y lluvias abundantes.

Según el meteorólogo, el invierno terminará de forma abrupta y dará paso a temperaturas más elevadas y un aumento de la humedad.

"La segunda quincena de agosto vamos a notar que rápidamente las temperaturas ascienden. No hay transición: el invierno se va, las temperaturas bajas se van y comienza a ingresar mucho viento del sector norte", afirmó.

Esa combinación, dijo, favorecerá la formación de tormentas severas. "Vamos a tener temperaturas elevadas, alto índice de humedad y las condiciones necesarias para la formación de tormentas severas en la región", advirtió.

Cisneros también pronosticó que tanto la primavera como el verano estarán marcados por precipitaciones superiores a lo habitual.

"Muy lluviosa. Y no solamente en la primavera, sino que se va a estar extendiendo la lluvia también durante el verano", respondió al ser consultado sobre cómo espera la próxima estación.

Como consecuencia, anticipó un mayor riesgo de inundaciones. "Vamos a tener durante la primavera y el verano salida de cauces de ríos y arroyos en forma frecuente", concluyó.