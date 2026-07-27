Movilización del Sunca en Maldonado: denuncian "ataque" a dirigente sindical y medidas represivas hacia trabajadores

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos ( Sunca ) se movilizó este lunes a la mañana frente al proyecto en construcción La Carolina , que se encuentra en el departamento de Maldonado . Parte de los reclamos llevados adelante por el sindicato incluyen la denuncia de un "ataque del sector empresarial" al secretario general del sindicato, Michael Pistone.

En un comunicado difundido en redes sociales el pasado sábado desde el sindicato rechazaron "medidas de represión" tomadas por el sector empresarial, entre ellas, la acción de enviar al seguro de desempleo a varios trabajadores de forma "ilegal".

#AHORA #MALDONADO En estos momentos hay movilizaciones del #SUNCA en en proyecto La Carolina que se encuentra en construcción. Se cerraron los portones de la obra y ahora están llegando más obreros de otras obras en construcción que se movilizan hacia el lugar para las… pic.twitter.com/UUl1BRLCxL

" El respaldo total hacia nuestro compañero secretario general, Michael Pistone , a los miembros de la dirección departamental y a los y las trabajadores que, aplicando el plan de acción de nuestro sindicato y que, por tal motivo, han sido enviados al seguro de desempleo o a la desocupación total, mal utilizando el seguro de desempleo de manera ilegal, lo cual ya denunciamos y repudiamos", denunció el sindicato a través del comunicado.

El hecho al que hace referencia es la decisión de la empresa CRIBA S.A. (que actualmente construye una nueva torre del complejo Cipriani Ocean Resort & Casino en Punta del Este) de mandar a más de 100 empleados a seguro de desempleo. Una medida que el sindicato buscará revertir en una bipartita que se celebra este lunes.

"La empresa Criba, de un día para el otro, cesó a más de 100 compañeros sin dar ningún tipo de respuesta —tenemos, inclusive, algunos compañeros que ni siquiera seguro de desempleo tienen. El día lunes y el día martes de la semana pasada denunciamos frente a la presidenta del BPS, y también frente al presidente de la República, esta herramienta represiva que están utilizando algunas empresas con el envío masivo a seguro de desempleo", contó el dirigente sindical en entrevista con Cadena del Mar.

Ante la consulta sobre por qué no se ha llegado aún a consenso, Pistone afirmó que la "postura" del sector empresarial "lejos de empezar a discutir" lo que ha hecho es "cerrar la persiana".

"Son 100% regresivas las respuestas y las propuestas que han dado de parte del sector empresarial, y esto nos deja a nosotros solamente un camino. Cuando nosotros tenemos la respuesta negativa, tenemos una opción sola. La opción nuestra es pelear en el marco de nuestro plan de acción: la única herramienta que tenemos es detener las tareas, hacer movilizaciones; eso es lo que nosotros conocemos como pelea, nada físico y nada violento", aseguró el secretario general.

Pistone también aclaró que el sindicato mantenía la disposición de alcanzar un convenio colectivo pero que no descartan "profundizar" las medidas si no se llega a un acuerdo. Uno de los principales puntos de tensión es la reducción de la jornada laboral. El sindicato busca alcanzar las 40 horas semanales sin pérdida salarial, un conflicto que el gobierno buscar destrabar a través de una propuesta en construcción.

Conflicto durante la movilización

Durante la movilización se viralizaron algunos videos en redes sociales que muestran a trabajadores que parecen estar sobre el límite de la obra en La Carolina a los golpes. Ante la consulta sobre este hecho, Pistone aseguró que este conflicto nació de un "intercambio entre dos compañeros donde hubo diferencias" en cuanto a la movilización, pero que "no nace contra el movimiento sindical".

"La diferencia no tenía que ver con la organización sindical en su conjunto, porque, después de esa imagen, los compañeros que estaban ahí en la vuelta quedaron ajenos de la concentración. Es más, en este mismo momento, las dos partes que participan de ese video están escuchando lo que tiene que ver con esta audición en una concentración que estamos haciendo y están saliendo en vivo también ahora", contó Pistone durante su entrevista en Cadena del Mar.