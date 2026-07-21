Orsi y Castillo recibieron al Sunca, que reclamó por demoras en acordar convenio colectivo que reduzca la jornada laboral

El presidente Yamandú Orsi , junto con el ministro de Trabajo, Juan Castillo , recibió este martes a representantes de Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos ( Sunca ) para analizar el nuevo convenio colectivo con el sector empresarial que se negocia en el Consejo de Salarios.

Sobre el tema, el ministro Castillo afirmó que el reclamo del sindicato de lograr una reducción de la jornada laboral —de 44 a 40 horas semanales— es uno de los puntos “principales” que tensan la negociación . Afirmó también, ante rueda de prensa consignada por Telemundo, que, desde el Poder Ejecutivo, trabajarán para acercar a las partes y "buscar una propuesta media que sea de consenso".

Desde el Sunca, ven a la reducción de la jornada laboral como "fundamental" . El presidente del sindicato, Richard Ferreira , dijo en rueda de prensa que van " 110 días sin convenio colectivo " y que les "preocupa" la postura de las cámaras empresariales.

¿El año de la reducción de la jornada laboral?: lo que piensa el gobierno, los empresarios y el PIT-CNT

“Nos preocupa la postura de las Cámaras Empresariales de la Construcción, que hasta ahora no han dado una respuesta, por lo menos para avanzar en uno de los puntos que nosotros hemos presentado. La plataforma se plantea mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Lo que hemos recibido hasta el día de hoy son negativas o prórrogas en lo que tiene que ver con discusiones que nos permitan poder acercar las partes y construir un acuerdo ”, agregó Ferreira.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral, Ferreira afirmó que es un "planteo" que arrastran desde hace 18 años.

“Es un planteo que venimos llevando adelante desde el año 2008: en aquel tiempo, la construcción trabajaba 48 horas semanales y acordamos pasar en el convenio colectivo de aquel momento a 44 horas semanales. Eso no generó ningún impacto negativo, no hubo ninguna catástrofe; al contrario, los efectos de la reducción del tiempo de trabajo no solamente tuvieron un efecto positivo para los trabajadores, sino también tuvo un impacto positivo para el sector empresarial”, explicó el presidente de Sunca.

El cambio que plantean, aseguran desde el sindicato, tendrá un "efecto positivo" en las condiciones de trabajo y seguridad y ningún "efecto negativo" en la "productividad o en la rentabilidad de las empresas", concluyó Ferreira.

El camino hacia un convenio

Este encuentro se enmarca en un trayecto de negociaciones y reclamos por parte de Sunca por la demora en acordar un nuevo convenio colectivo. Una de las medidas incluyó una marcha el primer día de este mes por la avenida 18 de Julio hasta la sede de la Cámara de la Construcción, donde el gremio llevó a cabo un acto y anunció que profundizará las medidas sindicales.

Semanas atrás, el presidente del Sunca había sostenido que el sector lleva más de "90 días sin convenio colectivo" y había denunciado que no existían avances significativos en la negociación. Además, Ferreira había cuestionado la plataforma presentada por el sector empresarial al considerar que implica una "regresión" en los derechos conquistados por los trabajadores.