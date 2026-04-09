"La propuesta fue colocada": gobierno planteó en el Consejo Superior Tripartito debatir la posible reducción de jornada laboral

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo , reveló que el gobierno de Yamandú Orsi hizo un planteo formal ante el Consejo Superior Tripartito para tratar una posible reducción de la jornada laboral .

" La propuesta fue colocada este miércoles en el Consejo Superior Tripartito , ya con un cronograma de actividades. Hicimos una expresión de lo que el año pasado era una declaración de interés, ahora empezar a concretarlo y darle forma ", aseguró en rueda de prensa.

En cuanto al sector empleador, marcó que estos reclamaron que se incorpore a la discusión la "competitividad y productividad" .

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"Nos pareció importante recogerlo, porque lo habíamos debatido el año pasado: ambas cosas tienen que ir bastante ligadas en el debate y la discusión ", sostuvo.

Consultado sobre si se podría buscar la reducción de la jornada laboral sin afectar la productividad, respondió: "En eso es en lo que tendríamos que poner énfasis: buscar cómo mejoramos la calidad de vida de los trabajadores, de la sociedad uruguaya, no solo sin afectar, sino mejorando los niveles de competitividad y productividad".

"Eso ha sido posible en otros países, ¿por qué no va a ser posible en Uruguay? Que nos demos el tiempo y la forma de estudiar cuál sería el mecanismo para que ambas cosas vayan de la mano", agregó.

El Consejo Superior Tripartito es un organismo formado por representantes del Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y las cámaras empresariales que está dedicado al debate de las políticas laborales.