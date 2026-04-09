¿Hace falta un gobierno más duro contra el delito? La encuesta que podés completar y participar por pasajes

Hace dos años el principal problema de Uruguay era, a juzgar por las mediciones de opinión pública, la seguridad . En la más reciente encuesta de El Observador y la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (Udelar) , ese mismo problema siguió a la cabeza (es el más mencionado por el 47% de la población). Pero cuando se pregunta por el problema en la vida de los encuestados, escala y queda en punta “el costo de vida” .

¿La sociedad reclama más mano dura ? ¿Es una cuestión de aumento de penas ? ¿O de medidas alternativas a la cárcel ? ¿Cuándo ha incidido la regulación de la marihuana? ¿Será necesario legalizar la cocaína ?

Estas y otras preguntas las podés responder de forma anónima aquí y, de paso, participás por pasajes a Buenos Aires.

Un tercio de los uruguayos cree que se tienen menos hijos por "falta de medios económicos", según encuesta de El Observador y académicos de la Udelar

¿Costo de vida o seguridad? La diferencia entre lo que los uruguayos identifican como su principal problema y el que ven en el país

Hace dos años El Observador comenzó junto a algunos académicos de la Universidad de la República —incluyendo a Juan Pablo Ferreira del Instituto de Estadística— una búsqueda de complemento entre el periodismo y la academia para acercarse a datos con rigor científico. Informar con precisión.

Era una apuesta compleja que intentaba probar metodologías que se están debatiendo en el mundo como (posible) solución a los altos costos de las encuestas cara a cara, telefónicas y las bajas tasas de respuestas. Implica una labor de los técnicos que, como se explica cada vez que se publican los resultados, es más compleja de lo que se piensa. Puede leerlo usted en cualquiera de las notas ya publicadas aquí.

No es la panacea, tiene sus limitaciones, pero en las dos vueltas electorales de 2024 esos métodos chocaron contra la realidad de las urnas y fueron calificadas (por la academia) en el top de las encuestas que mejor “predijeron” los resultados. Y si bien hasta un reloj roto da la hora exacta dos veces al día, el trabajo serio y el cuidado riguroso del anonimato y datos personales permitió ir poco a poco validando cada vez más la herramienta (hasta se han basado documentos académicos validados por pares usando resultados).

Pasaron dos años, la seguridad sigue siendo el mayor problema señalado, pero este proyecto de encuestas avanzó y ahora se suman nuevos académicos, incluso de otras universidades, con el objetivo de aprovechar las inferencias estadísticas para preguntar (y preguntarse como sociedad) cosas un poco distintas.

Usted puede ser parte de esta edición y responder la nueva encuesta aquí. Eso sí, tómese unos pocos minutos porque por momentos se habla de sentimientos tan profundos como el enojo, la mano dura y hasta situaciones límite.