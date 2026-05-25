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INR investiga disparo con munición "menos que letal" que dejó herido en la cabeza a recluso de Punta de Rieles

El Instituto Nacional de Rehabilitación inició una investigación de "urgencia" con el objetivo de "determinar las circunstancias exactas del uso del armamento"

25 de mayo de 2026 14:08 hs
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)

INR, Foto: Gastón Britos / FocoUy

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) inició una investigación por un presunto caso de abuso policial ocurrido hace una semana en la cárcel de Punta de Rieles.

De acuerdo a la información oficial del INR y del Ministerio del Interior, el incidente se desencadenó sobre las 14:00 horas del sábado 16 de mayo.

Allí, según informaron, se constató la existencia de un "altercado entre internos" en uno de los módulos que derivó en el "traslado preventivo y realojo" de una persona privada de libertad hacia otro sector de la unidad.

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"En forma posterior, durante los procedimientos de reintegro y cierre de celdas en el módulo MB01, personal penitenciario asignado y de la Jefatura de Servicio intervino ante situaciones de desorden, procediendo al uso de armamento con munición menos que letal a efectos disuasivos", explican en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

Durante dicho procedimiento, uno de los proyectiles lanzados por los oficiales terminó rozando "la zona del cuero cabelludo" de uno de los reclusos, quien "ejercía funciones de delegado del sector".

En este marco y con el fin de "evaluar la proporcionalidad y la correcta aplicación de los protocolos vigentes para el uso de la fuerza y armamento policial", el INR inició una investigación de "urgencia" con el objetivo de "determinar las circunstancias exactas del uso del armamento, evaluar la proporcionalidad de las acciones del personal policial interviniente y delimitar las eventuales responsabilidades del caso".

"El Instituto Nacional de Rehabilitación reafirma su compromiso con el mantenimiento del orden y la seguridad en las unidades dependientes, bajo el estricto cumplimiento de la normativa y el respeto absoluto de los derechos humanos, determinando que, una vez concluidas las actuaciones administrativas de urgencia, se adoptarán las medidas disciplinarias o penales que jurídicamente correspondan", cierra el comunicado.

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