QatarEnergy consolida su apuesta por el petróleo en Uruguay: "Marca nuestra primera entrada en la exploración del país"

“Nos complace fortalecer nuestras relaciones con nuestro socio estratégico Shell a través de estos acuerdos, que marcan nuestra primera entrada en el sector de exploración y producción de Uruguay , al tiempo que expandimos aún más nuestra presencia en Sudamérica”, afirmó Saad Sherida Al-Kaabi, ministro de Estado para Asuntos Energéticos, presidente y director ejecutivo de QatarEnergy .

La compañía confirmó esta semana la compra de una nueva participación en un bloque del offshore uruguayo , como había adelantado El Observador en abril pasado.

Se trata del área OFF-4, donde adquirió como socio no operador —aportará capital sin asumir la ejecución operativa del proyecto— el 18% en el contrato de exploración y producción de hidrocarburos que compartirá con APA Corporation, ex Apache (50% y socio operador), y Shell (32%).

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QatarEnergy ya se había incorporado en marzo a otros dos bloques offshore uruguayos. En el OFF-2 , Shell mantiene el 70% y la operación, mientras que la firma qatarí ingresó con el 30%. En el OFF-7 , Shell conserva el 40%, y Chevron —que se sumó recientemente— y QatarEnergy poseen un 30% cada una.

En los tres casos, la adquisición se realizó a BG International Limited, una filial de Shell.

“Queremos agradecer a las autoridades uruguayas por su apoyo y esperamos trabajar con nuestros socios en esta oportunidad para lograr resultados positivos en beneficio de todas las partes”, agregó Al-Kaabi según un comunicado oficial.

En las áreas mencionadas se están realizando estudios técnicos para determinar la presencia de hidrocarburos en el mar. El trabajo consiste en analizar la geología de la zona y evaluar los recursos potenciales mediante el uso de modelos 3D y tecnología avanzada de medición.

Para esto, se ha realizado una inversión millonaria en la compra de datos técnicos y se llevan adelante tareas de procesamiento de imágenes del subsuelo para identificar con precisión las mejores oportunidades de exploración.

Los bloques están ubicados frente a la costa atlántica y abarcan áreas que van desde los 11.155 hasta los 18.227 kilómetros cuadrados y profundidades de agua que van desde los 40 hasta los 4.000 metros.

Esta transacción da continuidad a la agresiva estrategia de expansión internacional de QatarEnergy en el sector upstream, a medida que la compañía consolida su presencia en exploración y producción de GNL en África, América y el Mediterráneo oriental, informó el sitio especializado OilPrice .

Los acuerdos de farm-in cumplen un rol clave en la exploración offshore uruguaya, ya que permiten redistribuir riesgos y compartir la carga financiera en etapas futuras, donde las inversiones aumentan significativamente.

Además, facilitan la incorporación de nuevas capacidades técnicas: las empresas socias aportan experiencia en exploración en aguas profundas, tecnología avanzada y conocimientos operativos que pueden mejorar la eficiencia y las probabilidades de éxito.

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Otras alianzas

En noviembre de 2025, la petrolera estatal argentina YPF firmó un acuerdo con la italiana ENI para explorar conjuntamente el bloque OFF-5, ubicado en aguas profundas a 200 km de la costa de Uruguay. ENI adquirirá el 50% de participación y asumirá la operación una vez aprobado el acuerdo. Durante 2026 se decidirá si se perfora un pozo en los años siguientes.

Y a comienzos de 2024, la estadounidense Chevron adquirió una participación en el OFF 1 al incorporarse como socio de Challenger Energy Group —hoy Sintana Energy—, tomando un 60% de participación operativa a unos 100 km de la costa, marcando así su regreso al país tras 50 años.

Por otra parte, APA avanza en la concerción de un pozo exploratorio en el bloque OFF-6 y prevé perforar en el segundo semestre de este año, en aguas superiores a 2.000 metros de profundidad.

El objetivo es evaluar el potencial petrolífero y determinar las características de posibles reservas en el sitio de perforación, previsto a unos 210 km de la costa. Las tareas se realizarán mediante un buque de perforación de posicionamiento dinámico, apoyado por cuatro embarcaciones, con una campaña de aproximadamente 110 días.